Фото: avito.ru
Квартиру площадью 170 квадратных метров продают в закрытом и охраняемом жилкомплексе на Змеиногорском тракте в Барнауле за 20,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Потолки – 3,20 метра, стиль – евроминимализм. Две лоджии. В доме консьерж, круглосуточная охрана поселка, видеонаблюдение по всему периметру жилого комплекса, большое количество парковочных мест для автомобилей", – отмечает автор объявления.
На территории комплекса имеется три фонтана, несколько детских игровых площадок, освещенная зона отдыха со скамейками, отдельный выход в расположенный рядом сосновый лес.
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