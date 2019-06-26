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Названы государства, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ

, ИА "Амител"
За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали двенадцать стран
Документ поддержали 118 парламентариев, против - 62, еще 10 - воздержались / Фото: dp.ru

Документ поддержали 118 парламентариев, против - 62, еще 10 - воздержались / Фото: dp.ru

Опубликована статистика голосования за резолюцию, позволяющую российским парламентариям участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает RT.

За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали двенадцать стран: Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция, Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия.

Еще одиннадцать государств поддержали резолюцию большинством голосов: Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Армения, Бельгия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Единогласно против участия россиян в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.

В делегациях Польши, Швеции и Великобритании большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.

В ночь на вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии. Данный документ поддержали 118 парламентариев, против проголосовали 62, еще 10 воздержались. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что делегация начнет работу, только если полномочия будут подтверждены.

Ранее стало известно о решении властей Украины отозвать для консультаций посла при Совете Европы после принятого ПАСЕ решения о полномочиях российской делегации. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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