Названы государства, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ

Опубликована статистика голосования за резолюцию, позволяющую российским парламентариям участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает RT.
За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали двенадцать стран: Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция, Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия.
Еще одиннадцать государств поддержали резолюцию большинством голосов: Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Армения, Бельгия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.
Единогласно против участия россиян в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.
В делегациях Польши, Швеции и Великобритании большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.
Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.
В ночь на вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии. Данный документ поддержали 118 парламентариев, против проголосовали 62, еще 10 воздержались. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что делегация начнет работу, только если полномочия будут подтверждены.
Ранее стало известно о решении властей Украины отозвать для консультаций посла при Совете Европы после принятого ПАСЕ решения о полномочиях российской делегации.
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