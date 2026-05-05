Витрины Музея военной истории в Барнауле ждет "апгрейд" за 1,4 млн рублей
Подрядчику предстоит заменить в части музейного оборудования освещение, а в некоторых случаях заменить стенки витрин или установить замки
05 мая 2026, 08:15, ИА Амител
Открывшийся в 2026 году в Барнауле Музей военной истории потратит крупную сумму на "устранение недостатков экспозиционно-выставочного оборудования (витрин)". Соответствующий лот опубликован в системе ЕИС "Закупки".
Согласно техническому заданию, будущий подрядчик должен будет устранить недостатки у более 30 витрин и стендов музея. В большинстве случаев дефекты связаны с освещением: в большей части оборудования, указанного в техническом задании, его нужно заменить. Ряд конструкций должен получить новые стенки, петли и даже фасады. Закончить все процедуры нужно не позднее 16 ноября 2026 года.
"Замена фасадов, боковой стойки, петель. Замена освещения — внутреннее потолочное освещение с диммированием. Установка замка", — приведены в техзадании закупки операции, которым подвергнут одну из вертикальных витрин.
Диммирование — это возможность приглушать яркость источника света. Согласно документации закупки, многие витрины музея должны получить новое освещение с данной функцией вместо имеющегося. А часть оборудования, судя по описаниям в техздании, освещения не имеет и получит его впервые.
Всего же в техническом задании указаны 20 разновидностей витрин и стендов, нуждающихся в "помощи". Что любопытно, это уже не первая подобная операция: подрядчика, который схожим образом должен был улучшить витрины музея искали также в середине апреля 2026 года. Однако объем работы тогда был значительно меньше, а оценили лот в 570,5 тысяч рублей.
Напомним, Музей военной истории — отдел Алтайского государственного краеведческого музея. Там уже действуют три постоянные экспозиции, посвященные фронту и тылу Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Музей открыли для посетителей 19 февраля 2026 года. Дореволюционное здание больницы, где располагается учреждение, полностью восстановили после сильного пожара, произошедшего в 2018 году.
10:29:12 05-05-2026
А в процессе стройки и открытия музея сразу это сделать было нельзя?