Судьба фразы "Барнаул - столица мира" может решиться уже в июне
Противники регистрации торгового знака уже представили свои доводы в апреле 2026 года
05 мая 2026, 06:15, ИА Амител
Спор, разгоревшийся из-за превращения фразы "Барнаул — столица мира" в торговую марку может закончиться уже в июне 2026 года. Об этом корреспонденту amic.ru рассказал патентный поверенный Алексей Козырев, представляющий интересы близких предполагаемого автора этого выражения Сергея Орехова.
"Барнаул – столица мира" – известная и полюбившаяся многим горожанам еще с 1980-х годов фраза, которую можно встретить и на сувенирной продукции. Ее происхождение, вероятнее всего, связано с группой "Девять" и дуэтом писателей Сергеем и Николаем Ореховыми. Дочь Сергея Орехова Евгения Орехова в прошлом даже сообщала: ее отец при жизни хотел, чтобы фраза была народным достоянием, и поэтому на нее не стали оформлять авторские праваПо словам патентного поверенного, рассмотрение подобных конфликтов в палате по патентным спорам может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако пока что прогноз юриста таков: процесс о "столице мира" долгим не будет. Решение, как предположил Козырев, могут вынести на следующей коллегии, либо через одно заседание.
Ближайшая коллегия по данному спору в патентной палате назначена на 10 июня. Сама процедура, как пояснил юрист, немного похожа на судебный процесс. Дочь Сергея Орехова Евгения Орехова подала возражение против регистрации товарного знака, а коллегия на заседании в апреле выслушала доводы в пользу этой позиции. Вторая сторона — по всей видимости, зарегистрировавшая фразу как торговый знак фотограф Ольга Акименко, либо ее представитель — заявила о необходимости подготовить дополнительные документы и подала ходатайство о переносе коллегии.
Напомним, о том, что Ольга Акименко решила превратить фразу "Барнаул — столица мира" в торговую марку стало известно в начале 2026 года. Эти новости вызвали настоящую тревогу у барнаульских предпринимателей и рядовых граждан, а мэр Барнаула Вячеслав Франк даже обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой взять ситуацию на личный контроль.Против регистрации выступила и дочь писателя и музыканта Сергея Орехова Евгения Орехова, обратившаяся в палату по патентным спорам. Именно Орехов многими считается автором выражения. Вместе с братом Николаем Ореховым в 1992 году он опубликовал одноименную повесть. При этом выходу книги предшествовал одноименны альбом барнаульской группы "Девять" (однако братья Ореховы, вероятно, причастны и в данном случае). Более подробно о том, как именно родилась фраза, Сергей Орехов рассказывал "Автографу".
06:33:07 05-05-2026
Ну и сразу про все остальные достопримечательности решайте. Там Ленточный бор. Салаирский кряж. Новый мост. Что бы потом не судиться.
10:36:20 05-05-2026
Гость (06:33:07 05-05-2026) Ну и сразу про все остальные достопримечательности решайте. ... а салаирский уже давно новосибирчикам принадлежит. странно что они еще не добрались до "производителей" салаирской воды
06:36:20 05-05-2026
А по-моему, эта фраза насмешкой над горожанами звучит.Хотя хотелось бы, чтоб Барнаул был на уровне столиц , в т.ч. на уровне Москвы.
06:41:16 05-05-2026
Столицы регионов зовут седьмая столица-Хабаровск например. Так что мы не первые))))
07:29:55 05-05-2026
Кто то ляпнул не впопад и началась кутерьма.
07:34:56 05-05-2026
С нетерпением ждем!))) Ну когда же уже наступит ясность? Это очень важно для нас- рядовых граждан. А то так тревожно)))
08:07:10 05-05-2026
на волне этой дискуссии отыскала на антресолях одноименную книгу и перечитала с ностальгией по тем временам, когда Глушанин был просто парнем с нашего истфака, когда мы были молоды, когда моя подружка призналась, что она любит Женьку, а потом он женился...читала и мысленно бродила по тем закоулкам и проспектам, где довелось бродить героям братьев Ореховых....книжка ни и чем и обо всем одновременно...она не выдерживает никакой критики с точки зрения занудливого критика...но она о любимом городе нашем, о тех, кто был рядом....о нашей молодости, наконец...так что, обсуждатели темы, прочтите и поймете, почему Барнаул- столица мира...
08:17:24 05-05-2026
Лично мне плевать на эту фразу. На мой личный взгляд она лишь подчеркивает дремучую провинциальность этого городка. Все эти барнаульские «метрополитены» и барнаульские «Арбаты» возникают только от бедности и убогости. Ну нет и не будет здесь метро никогда - так мы себе вообразим что есть. Ну нет здесь исторических улочек типа Арбата - так мы замощенное плиткой пространство, окруженное деревянными лоткам фаст-фуда, назовем Арбатом. А че, на малотобольской люди тоже пешком гуляют - ровно как и на Арбате. Край географии, нищая окраина, дотационный депрессивный субъект федерации - а плевать, столица мира и всё тут. Люди эту фразу придумали по синьке - портвейн жрали, а их потомки почему то это восприняли как откровение. Не исповедимы пути Господни…
09:38:59 05-05-2026
Гость (08:17:24 05-05-2026) Лично мне плевать на эту фразу. На мой личный взгляд она лиш... узко мыслите
12:43:54 05-05-2026
Гость (08:17:24 05-05-2026) Лично мне плевать на эту фразу. На мой личный взгляд она лиш...
Скоро, наверно, будем писать "Город человейников" .А ведь когда-то был замечательным уютным зеленым городом с богатым историческим прошлым. А сейчас становится одним из самых грязных городов Сибири.
13:50:27 05-05-2026
Гость (12:43:54 05-05-2026) Скоро, наверно, будем писать "Город человейников" .А вед... А куда «богатое историческое прошлое» делось? Оно либо есть, либо его нет. Что вы называете историческим прошлым? Здание снесенного Речного вокзала постройки 1985 года? Глинобитные бараки времен ВОВ на Потоке? Вы если чушь буровите, то вы свой бред заранее помечайте значком «осторожно, далее следует бред».
13:52:20 05-05-2026
Гость (08:17:24 05-05-2026) Лично мне плевать на эту фразу. На мой личный взгляд она лиш... Тема Арбата отдельно. Это порождение чиновников и СМИ. Они серьёзно делали "Арбат", никто в народе Мало-Тобольскую не называл московским местом. "Столица мира" и метро - местная мифология. Похоже, истоки на истфаке и филфаке АГУ. Когда-то самом свободолюбивом учебном заведении края.
13:58:44 05-05-2026
Гость (13:52:20 05-05-2026) Тема Арбата отдельно. Это порождение чиновников и СМИ. Они ... Истоки фразы про столицу мира - пьяная компания музыкантов-неформалов, спонсор - портвейн Три топора и Мужик в шляпе. Вы свой журфак тут не рекламируйте, ни одного приличного профи так и не вышло из его стен.
14:11:17 05-05-2026
Гость (13:58:44 05-05-2026) Истоки фразы про столицу мира - пьяная компания музыкантов-н... Ваши три класса коридорной системы рулят!)))
11:01:45 05-05-2026
Более подробно о том, как именно родилась фраза, Николай Орехов рассказывал "Атмосфере".
не знаю че он там рассказывал но это родилось в бухущей кампании и изначально слово столица там не фигурировало. Фигурировало слово на букву ж
11:56:37 05-05-2026
Барнаул-большая деревня и посредине спичечная фабрика...
12:20:08 05-05-2026
Иван (11:56:37 05-05-2026) Барнаул-большая деревня и посредине спичечная фабрика... ... Не спичечная фабрика, а Барнаульский сереброплавильный завод. Который быстро разрушается. Как и домик Лесневского. Я гадаю, что быстрее двинет кони: завод или домик.
21:18:28 05-05-2026
Гость (12:20:08 05-05-2026) Не спичечная фабрика, а Барнаульский сереброплавильный завод... Эта пословица про спичфабрику была в ходу в 1975 году...
14:06:26 06-05-2026
Гость (12:20:08 05-05-2026) Не спичечная фабрика, а Барнаульский сереброплавильный завод... Хотелось бы чтобы одновременно. И как можно скорее.
16:12:26 05-05-2026
О Сергее Орехове говорится только как о предполагаемом авторе. И это правильно, так как ни Сергей Орехов, ни Сергей Лазорин не являются авторами этого словосочетания, хотя почему-то именно им приписывают авторство. В своём интервью Сергей Орехов не назвал всех, кто сидел за столом, когда якобы впервые поозвучала фраза, и он якобы не вспомнил, кто её произнёс... Ха-ха! Ну и совершенно правильно в этом посте высказано сомнение в том, что альбом Лазорина предшествовал появлению книги. Во-первых, альбом - это громко сказано! Возможностей записать альбом в восьмидесятые не было! Только- только перешли с катушек на кассеты. Каламбурить со сцены этой фразой Девятка начала после того, как Лазорин прочёл вариант этой книги, написанный не для издания, а для лиц своего круга. И дальше Лазорин использовал эту фразу со сцены исключительно для прикола, что толпа и подхватила, прикольная, мол, выражение! Официально книга была издана действительно позже его сценических каламбуров. На последней странице книги есть даты, но не написания её, а подготовки её к изданию.
И то, что фразу начали и продолжают использовать как прикол, как какой-то символ, это "заслуга" Лазорина. И это напрочь убило её изначальное значение! В самой же книге "Барнаул столица мира" - это не просто прикольная пустая фраза, это действующий персонаж книги! И автор этой фразы и вложенного в неё смысла тоже реальный персонаж книги, у которого из всех реальных персонажей было изменено имя.
Короче, читайте, может что и увидите, кроме прикола...
01:53:40 06-05-2026
Боюсь, многие в России даже не знают, что Барнаул- столица Алтайского края, иначе бы в сводках погоды не упоминали вместо него Горно-Алтайск(
08:54:25 06-05-2026
Гость (01:53:40 06-05-2026) Боюсь, многие в России даже не знают, что Барнаул- столица А... Многие в России много чего не знают о России, и даже столицы российских республик и областей назвать не смогут. Ну и что? Беда в том, что многие барнаульцы и о Барнауле мало что знают. Многие ли вообще знали о существовании книги "Барнаул - столица мира" до этой ситуации? Горланили фразу, прилепляли её куда ни попадя, даже в мифологию её записали... Да и вообще, много ли сейчас в Барнауле барнаульцев, как и в Москве москвичей? Потому и отношение к истории города у большинства такое, как в комментариях к этой статье...
16:36:50 06-05-2026
Для решения вопроса о незаконной регистрации товарного знака со словосочетанием "Барнаул - столица мира", вообще не имеет никакого юридического значения кто является автором этой фразы. Для сложившейся ситуации все разговоры об этом, это то же самое, что разговоры о том, кто изобрёл радио, Попов или Маркони. Патент на изобретение радио у Маркони, авторские права на фразу у авторов книги, вышедшей в 1992 году под таким названием. И только это юридически значимо. Всё остальное это танцы с бубнами вокруг слухов и домыслов! И вести эти танцы с бубнами можно бесконечно, да только бессмысленно!
Ну и что касается интервью Сергея Орехова "Автографу", после которого пошли и продолжаются глупости о том, что фразу придумали по-пьянке. Читайте интервью внимательно, он не сказал, что фразу придумали за этим застольем, да и не мог такого сказать, так как фраза, как и вариант книги, появились задолго до этой посиделки. Кто-то о ней вспомнил, сказал, и пошли пьяные каламбуры на неё. Не мудрено, что он не помнит, кто первым за столом сказал (а не придумал) эту фразу, но зато помнит свой каламбур. Читать надо внимательно, а не выдумывать всякую чушь!
15:37:45 08-05-2026
Решается судьба не фразы, как сказано в заголовке статьи, а незаконной регистрации товарного знака. Найдётся ли в Барнауле хоть один юрист, который объяснит и журналистам, и мэрии, и горожанам, что "авторское право", "патент" и "товарный знак" - это совершенно разные, как говорят в Одессе, вещи?! Словосочетание "Барнаул - столица мира" является интеллектуальной собственностью авторов книги, после публикации которой авторские права на неё у авторов книги возникают автоматически, и никаких патентов и товарных знаков для юридического оформления авторского права не требуется! После выхода книги фраза принадлежит её авторам! Регистрация товарного знака это не получение прав на неё, а получение права на использование её в коммерческой деятельности! Регистрация товарного знака с этой фразой является юридически ничтожной, так как не было получено согласия правообладателей авторского права, и рано или поздно она будет отменена либо этой комиссией, либо судом. Регистрация товарного знака высветила то, что и до неё использование этой фразы местными коммерсантами было незаконным и попадает под Ст.146,ч2 УК РФ - Незаконное использование объекта авторского права! И если местные коммерсанты хотят использовать эту фразу в дальнейшем, им уже сейчас нужно договариваться с теми, кому она принадлежит и будет принадлежать юридически! Иначе неизбежна Ст.146 УК РФ! Халява закончилась! Но что несут местные юристы об этой ситауции?! Это же какой-то абсурд, порождающий абсурдистику и у горожан и у журналистов! У фразы появился владелец! Фразу запантетовали! Город и горожане лишились любимой фразы! У города отняли неофициальный символ! И т.д. и т.п. в том же духе! Чего только не написали в местной прессе! Где найти юриста, который бы объяснил всем, что реально произошло и что будет дальше?! Похоже, что в Барнауле такого нет...