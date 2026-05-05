Противники регистрации торгового знака уже представили свои доводы в апреле 2026 года

05 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Спор, разгоревшийся из-за превращения фразы "Барнаул — столица мира" в торговую марку может закончиться уже в июне 2026 года. Об этом корреспонденту amic.ru рассказал патентный поверенный Алексей Козырев, представляющий интересы близких предполагаемого автора этого выражения Сергея Орехова.

"Барнаул – столица мира" – известная и полюбившаяся многим горожанам еще с 1980-х годов фраза, которую можно встретить и на сувенирной продукции. Ее происхождение, вероятнее всего, связано с группой "Девять" и дуэтом писателей Сергеем и Николаем Ореховыми. Дочь Сергея Орехова Евгения Орехова в прошлом даже сообщала: ее отец при жизни хотел, чтобы фраза была народным достоянием, и поэтому на нее не стали оформлять авторские праваПо словам патентного поверенного, рассмотрение подобных конфликтов в палате по патентным спорам может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако пока что прогноз юриста таков: процесс о "столице мира" долгим не будет. Решение, как предположил Козырев, могут вынести на следующей коллегии, либо через одно заседание.

Ближайшая коллегия по данному спору в патентной палате назначена на 10 июня. Сама процедура, как пояснил юрист, немного похожа на судебный процесс. Дочь Сергея Орехова Евгения Орехова подала возражение против регистрации товарного знака, а коллегия на заседании в апреле выслушала доводы в пользу этой позиции. Вторая сторона — по всей видимости, зарегистрировавшая фразу как торговый знак фотограф Ольга Акименко, либо ее представитель — заявила о необходимости подготовить дополнительные документы и подала ходатайство о переносе коллегии.

Напомним, о том, что Ольга Акименко решила превратить фразу "Барнаул — столица мира" в торговую марку стало известно в начале 2026 года. Эти новости вызвали настоящую тревогу у барнаульских предпринимателей и рядовых граждан, а мэр Барнаула Вячеслав Франк даже обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой взять ситуацию на личный контроль.Против регистрации выступила и дочь писателя и музыканта Сергея Орехова Евгения Орехова, обратившаяся в палату по патентным спорам. Именно Орехов многими считается автором выражения. Вместе с братом Николаем Ореховым в 1992 году он опубликовал одноименную повесть. При этом выходу книги предшествовал одноименны альбом барнаульской группы "Девять" (однако братья Ореховы, вероятно, причастны и в данном случае). Более подробно о том, как именно родилась фраза, Сергей Орехов рассказывал "Автографу".