В Крыму в руках школьника сдетонировал опасный предмет

Дети нашли предмет около заброшенного здания

04 мая 2026, 22:20, ИА Амител

Следователи завели уголовное дело / Фото: СКР

В Крыму произошел взрыв, в результате которого пострадал 12‑летний ребенок. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на СКР, взрывоопасный предмет сдетонировал прямо в руках у школьника.

Инцидент случился днем 3 мая. По версии следствия, мальчик гулял вместе с приятелем неподалеку от заброшенного здания. Именно там несовершеннолетние обнаружили опасный предмет. Когда пострадавший взял находку в руки, произошел взрыв. В настоящее время ребенок находится в больнице — он получил травму руки.

«По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 111 ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и 222 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов")», - говорится в публикации.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют, каким образом взрывоопасный предмет оказался в этой местности.