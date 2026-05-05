В Алтайском крае 30 тысяч жителей проголосовали за благоустройство общественных территорий

Благодаря программе уже обновлены популярные общественные пространства

05 мая 2026, 07:48, ИА Амител

Благоустройство территории / Фото: max.ru/tomenko_22

В Алтайском крае продолжается голосование за благоустройство общественных территорий — с момента старта 21 апреля свой выбор уже сделали более 30 тысяч жителей. Итоги опроса определят, какие пространства преобразят в ближайшие годы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Как отметил губернатор Виктор Томенко, именно по результатам голосования сформируют перечень объектов, где в 2027 году начнутся работы. Он напомнил, что благодаря программе уже обновлены популярные общественные пространства в Барнауле — парки "Изумрудный", "Центральный" и "Юбилейный", которые сегодня стали площадками для фестивалей, спортивных и культурных событий.

«А в начале апреля начались работы по благоустройству Детского парка в Рубцовске. На него выделено 35 миллионов рублей — как раз по ФКГС. В Бийске обновим в это сезоне площадь Ленина. Пешеходные зоны благоустроим в том числе в Заринске, в Алейске, в Камне-на-Оби», — рассказал губернатор.

Всего по итогам текущего голосования планируется обновить 82 общественные территории в 40 муниципальных образованиях региона. На реализацию проектов предусмотрено финансирование в объеме более 570 млн рублей.