В Алтайском крае 30 тысяч жителей проголосовали за благоустройство общественных территорий
Благодаря программе уже обновлены популярные общественные пространства
05 мая 2026, 07:48, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается голосование за благоустройство общественных территорий — с момента старта 21 апреля свой выбор уже сделали более 30 тысяч жителей. Итоги опроса определят, какие пространства преобразят в ближайшие годы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Как отметил губернатор Виктор Томенко, именно по результатам голосования сформируют перечень объектов, где в 2027 году начнутся работы. Он напомнил, что благодаря программе уже обновлены популярные общественные пространства в Барнауле — парки "Изумрудный", "Центральный" и "Юбилейный", которые сегодня стали площадками для фестивалей, спортивных и культурных событий.
«А в начале апреля начались работы по благоустройству Детского парка в Рубцовске. На него выделено 35 миллионов рублей — как раз по ФКГС. В Бийске обновим в это сезоне площадь Ленина. Пешеходные зоны благоустроим в том числе в Заринске, в Алейске, в Камне-на-Оби», — рассказал губернатор.
Всего по итогам текущего голосования планируется обновить 82 общественные территории в 40 муниципальных образованиях региона. На реализацию проектов предусмотрено финансирование в объеме более 570 млн рублей.
09:44:15 05-05-2026
В этот раз только дизайн-проекты уже ремонтируемых территорий. Но там иллюзия выбора - выбирать по сути, какой первый из участков уже отобранных локаций будут восстанавливать. На следующий год все равно второй участок сделают, так и так не бросят.
Вообще от этого голосования двоякое чувство - люди выбирают какие территории будут отремонтированы, улучшены и т.д. первыми, в то время как несильно популярные локации, типа какой-нибудь местечковой аллеи или сквера годами стоят в грязи, порушенные и им ничего не светит. Хотя они и без всяких голосований должны быть в надлежащем состоянии. Но теперь всегда можно сказать, денег на все нет - люди сами выбирают, что ремонтировать первым. А элементарно санитарную обработку, ту же пыль смести с тротуара денег много не надо, но ее не проводят. Этой весной особенно просела санитария в городе, смёта на дорогах кучи, чистят только центральные проспекты, да и то пройдешь, грязи еще полно, хотя снег давно сошел.
10:12:14 05-05-2026
ыть (09:44:15 05-05-2026) В этот раз только дизайн-проекты уже ремонтируемых территори... Вообще-то много объектов не сделать за год за разумные деньги, поэтому их делят. А доделывать надо. Люди сначала голосовали за самые новые чтобы застройщики их не отобрали, как пытались парки Юбилейный и Изумрудный застроить. Ну а теперь пора доделывать надо. В нагорном парке, например, террасы со стороны Оби не закончены - есть там места уже с фонарями, но еще без плитки. Доделывать надо.
Про пыль на тротуарах - это уже другой вид деятельности. Не путайте горячее с мягким.
Санитарное состояние просело? Субботников прошло очень большое количество, вам просто не интересно замечать результаты.
И, кстати, детишек своих отучите гадить - разбросанной упаковки от всяких конфет, мармеладок, мороженого и прочего чисто детского мусора уже больше, чем любого другого. Даже курильщики с их бычками и целлофаном от пачек уже отстают.