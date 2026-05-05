На Алтае нетрезвая женщина вместе с пассажиром попала в ДТП с переворотом

05 мая 2026, 08:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

Поздней ночью 2 мая в Майминском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля — в аварии пострадали два человека, в том числе житель Магаданской области. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай, уточнив, что происшествие случилось около 02:40 при подъезде к мосту через реку Катунь у села Подгорное.

По предварительным данным, 35-летняя жительница Горно-Алтайск, находясь за рулем "Тойота Королла Спасио", не выбрала безопасную скорость и потеряла контроль над автомобилем. Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.

В результате аварии травмы получили сама водитель и ее пассажир — 36-летний житель Магаданской области. Оба были доставлены в республиканскую больницу с повреждениями различной степени тяжести.

В ходе проверки правоохранители установили, что женщина управляла автомобилем без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления.