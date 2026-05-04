С 1 мая на АЗС России действуют новые правила обслуживания

Изменения касаются оплаты топлива и требований безопасности — несоблюдение грозит отказом в обслуживании

04 мая 2026, 23:19, ИА Амител

С 1 мая в России вступили в силу новые правила работы автозаправочных станций, затрагивающие оплату и безопасность, сообщает портал 110km.ru. Несоблюдение установленных правил может привести к отказу в обслуживании.

Отныне оплата наличными теперь возможна только в отдельной кассе и строго по предоплате — это поможет избежать случаев неоплаты топлива. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом: сотрудник не сможет включить подачу бензина без оформления чека. Чек обязателен для всех операций — он служит подтверждением факта недолива или некорректной оплаты. Кроме того, оплата картой или через Систему быстрых платежей стала выгоднее благодаря бонусам и скидкам.

Правила безопасности на АЗС также стали строже. Теперь запрещено разговаривать по мобильному телефону, не глушить двигатель во время заправки, курить, оставлять двери автомобиля открытыми, находиться в одежде, пропитанной горючим.

«Сотрудник вправе сделать замечание нарушителю, а при игнорировании — прекратить обслуживание.

Кроме того, топливо можно заливать только в сертифицированные канистры — тара без специальной маркировки не подойдет. Из‑за дополнительного времени на оформление покупок возможны небольшие очереди, однако их частично компенсирует скорость безналичной оплаты. В перспективе крупные сети могут внедрить автоматическое списание средств по номеру автомобиля», - говорится в публикации.

Водителям рекомендуют: забирать чек, глушить двигатель, не пользоваться телефоном на АЗС, проверять сдачу при наличной оплате и при подозрении на недолив составлять акт и обращаться в Роспотребнадзор. Ранее сообщалось, как запрет экспорта бензина скажется на Алтае.