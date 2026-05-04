С 1 мая на АЗС России действуют новые правила обслуживания
Изменения касаются оплаты топлива и требований безопасности — несоблюдение грозит отказом в обслуживании
04 мая 2026, 23:19, ИА Амител
С 1 мая в России вступили в силу новые правила работы автозаправочных станций, затрагивающие оплату и безопасность, сообщает портал 110km.ru. Несоблюдение установленных правил может привести к отказу в обслуживании.
Отныне оплата наличными теперь возможна только в отдельной кассе и строго по предоплате — это поможет избежать случаев неоплаты топлива. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом: сотрудник не сможет включить подачу бензина без оформления чека. Чек обязателен для всех операций — он служит подтверждением факта недолива или некорректной оплаты. Кроме того, оплата картой или через Систему быстрых платежей стала выгоднее благодаря бонусам и скидкам.
Правила безопасности на АЗС также стали строже. Теперь запрещено разговаривать по мобильному телефону, не глушить двигатель во время заправки, курить, оставлять двери автомобиля открытыми, находиться в одежде, пропитанной горючим.
«Сотрудник вправе сделать замечание нарушителю, а при игнорировании — прекратить обслуживание.
Кроме того, топливо можно заливать только в сертифицированные канистры — тара без специальной маркировки не подойдет. Из‑за дополнительного времени на оформление покупок возможны небольшие очереди, однако их частично компенсирует скорость безналичной оплаты. В перспективе крупные сети могут внедрить автоматическое списание средств по номеру автомобиля», - говорится в публикации.
Водителям рекомендуют: забирать чек, глушить двигатель, не пользоваться телефоном на АЗС, проверять сдачу при наличной оплате и при подозрении на недолив составлять акт и обращаться в Роспотребнадзор.
01:40:41 05-05-2026
Отныне оплата наличными теперь возможна только в отдельной кассе - две кассы везде?
Кассу для оплаты золотом давайте сделайте :))
06:05:06 05-05-2026
топливо можно заливать только в сертифицированные канистры — тара без специальной маркировки не подойдет.----
Возникает вопрос, где находится конторка (и фамилию хозяина), которая будет торговать такими канистрами или куда я могу привести свои "старые" канистры, что бы получить на них сертификаты и сколько это будет стоить?? Верхи не могут жить без гадостей для народа (я конечно верю им, что всё это делается для моего блага)((.
09:22:54 05-05-2026
" Теперь запрещено .... находиться в одежде " - правило должно касаться только красивых баб. Не выполнила требование - не обслуживать.
Некрасивые бабы пусть продолжают кутаться в балахоны.
10:44:53 05-05-2026
Гость (09:22:54 05-05-2026) " Теперь запрещено .... находиться в одежде " - правило долж... нет некрасивых баб, есть недофинансированные.
13:38:02 05-05-2026
Вроде и раньше по телефону говорить нельзя было, курить, не глушить авто. Это же база.