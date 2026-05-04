Такой день. Неудачный угон иномарки и смелый поступок певицы Светы на концерте в Барнауле

О главных событиях за 4 мая

04 мая 2026, 23:44, ИА Амител

В Барнауле правоохранители задержали 23-летнего жителя. Он угнал автомобиль. Владелец машины приехал в бар и оставил рядом авто с открытыми дверьми и ключом в замке зажигания. Проблему решили приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, которые задержали угонщика. Ему была избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Банк России 4 мая 2026 года выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести". "В серию вошли: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Тираж монет - 1 млн штук каждая.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2026 года. Глава Бийска Виктор Щигрев переместился с третьего на второе место. И.о. главы Первомайского района Максим Сабына поднялся с пятого на третье место. И.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков, напротив, опустился со второй на четвертую строчку. Все четверо входили в пятерку медиарейтинга глав в декабре и январе. Замыкает первую пятерку в феврале глава Каменского района Светлана Захарова.

В Барнауле мошенники пытались обмануть 79-летнюю жительницу, однако сотрудник сотового оператора не позволил женщине перевести деньги. Позвонил якобы сотрудник больницы и попросил назвать номер медицинской карты. Пенсионерка ответила, что такого документа у нее нет и тогда злоумышленник убедил продиктовать паспортные данные. Она выполнила требование, после чего разговор прекратился.

Житель Барнаула и начинающий блогер Максим Пономаренко 19 апреля побывал на концерте певицы Светы в ДК "Мотор" и неожиданно оказался в центре внимания артистки. Во время выступления исполнительница спустилась в зал, подошла к зрителю и даже на несколько секунд села к нему на колени.

Бывшего солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова похоронят в Барнауле — на его родине — в среду, 6 мая. В последнее время музыкант проживал в этом городе. Юрий Жучков ушел из жизни 2 мая в возрасте 67 лет.