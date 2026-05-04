В Турции аномальный снегопад парализовал движение на трассе

Дорогу закрыли из‑за интенсивных осадков в высокогорных районах

04 мая 2026, 22:48, ИА Амител

Снег в горах Турции / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Из‑за неожиданного для мая снегопада остановилось движение транспорта на трассе Анталья — Афьон в Турции. Об этом сообщает издание "Газета.ru" со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

Интенсивные осадки начались накануне и быстро перешли в снегопад в высокогорных районах, что резко ухудшило условия движения.

В результате трассу закрыли, а водители оказались заблокированы на дороге. В настоящее время дорожные службы приступили к расчистке трассы. Ранее власти Турции опровергли слухи об отмене системы "все включено" в отелях. Речь шла о некоторых корректировках программы.



