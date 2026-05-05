Барнаульцев пригласили принять участие в акции "Вальс Победы" на нескольких площадках

05 мая 2026, 07:34, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле 8 мая пройдет общегородская патриотическая акция "Вальс Победы", к которой смогут присоединиться жители и гости города. Мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках и будут посвящены памяти поколения, прошедшего Великую Отечественную войну.

Как сообщили в мэрии, акция стартует в 12:00 в сквере "Взлетный", затем в 14:00 продолжится в парке "Изумрудный", а в 16:00 завершится в парк "Центральный". Центральным событием станет танцевальный флешмоб: под известные мелодии военных лет участники исполнят вальс, символизирующий единство и историческую память.

Принять участие в танцевальной части смогут все желающие. Помимо этого, для зрителей подготовят иммерсивную театрализованную программу, которая воссоздаст атмосферу победного мая 1945 года с помощью сценических постановок и музыкальных номеров.

В рамках акции также выступят творческие коллективы города. В программе заявлены ансамбль народного танца "Сибирь", ансамбль бального танца "Фокстрот", студенты Алтайского государственного института культуры и учащиеся театрального отделения ДШИ № 3.