Барнаульцев пригласили принять участие в акции "Вальс Победы" на нескольких площадках
В рамках акции также выступят творческие коллективы города
05 мая 2026, 07:34, ИА Амител
В Барнауле 8 мая пройдет общегородская патриотическая акция "Вальс Победы", к которой смогут присоединиться жители и гости города. Мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках и будут посвящены памяти поколения, прошедшего Великую Отечественную войну.
Как сообщили в мэрии, акция стартует в 12:00 в сквере "Взлетный", затем в 14:00 продолжится в парке "Изумрудный", а в 16:00 завершится в парк "Центральный". Центральным событием станет танцевальный флешмоб: под известные мелодии военных лет участники исполнят вальс, символизирующий единство и историческую память.
Принять участие в танцевальной части смогут все желающие. Помимо этого, для зрителей подготовят иммерсивную театрализованную программу, которая воссоздаст атмосферу победного мая 1945 года с помощью сценических постановок и музыкальных номеров.
В рамках акции также выступят творческие коллективы города. В программе заявлены ансамбль народного танца "Сибирь", ансамбль бального танца "Фокстрот", студенты Алтайского государственного института культуры и учащиеся театрального отделения ДШИ № 3.
