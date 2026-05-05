В Барнауле провели "Большой форум женщин России" для развития, поддержки и роста

Участницы обсудили новые идеи, проекты и получили поддержку экспертов

05 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJg3ESd

"Большой форум женщин России" / Фото: Татьяна Чурикова

30 апреля в Барнауле прошел "Большой форум женщин России". Участие в нем приняли 202 человека. Миссия форума – объединить наставников, спикеров, выпускниц президентской программы и женщин из разных городов России, чтобы помочь им в реализации личных, деловых и общественных целей.

Для участниц выступили 16 спикеров – выпускниц президентской программы из Новосибирска, Калуги, Красноярска, Омска, Санкт-Петербурга, Барнаула и Кемерово. Гости получили индивидуальные консультации экспертов и разобрали актуальные вопросы – от личных целей до развития бизнеса.

Одним из ключевых событий стала премия "Женщина года". В этом году признание получили 13 деятельных женщин за проекты, общественную работу и достижения на уровне города, региона и страны. Всего на участие в премии подали более 60 анкет.

Специальным гостем мероприятия стала звезда 90-х Светлана Рерих.

"Большой форум женщин России" / Фото: Татьяна Чурикова

Форум затронул и тему гражданской ответственности и общих ценностей. Во время перерыва участницы развернули 10-метровый флаг России — в знак единства, патриотизма и любви к Родине.

Следующий, III "Большой форум женщин России", пройдет в Красноярске в конце октября 2026 года. В 2027-м форумы планируют провести в Кемерово и Сочи.

Автор проекта – выпускница президентской программы 2020 года, генеральный директор ООО "Женщины мира" Элеонора Шипулина. Подробнее по телефону 8-995-893-3538 и на сайте большойфорумженщинроссии.рф.

ООО "Женщины мира" (ИНН2460126729)

Реклама