Концерты и фейерверк: как отметят День Победы в парке "Лесная сказка"

Праздничная программа рассчитана на семейную аудиторию

05 мая 2026, 09:36, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 9 мая развернутся масштабные праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы: сразу две площадки — парк "Лесная сказка" и городской зоопарк — примут гостей с концертами, выставками и интерактивными программами.

Главные события пройдут в парке "Лесная сказка", где программа будет идти с 12:00 до 22:00, вход свободный. На центральной сцене запланирована насыщенная концертная программа. С 12:00 до 14:00 выступит движение "Весточка из дома" с программой "Салют Победы не померкнет!", затем состоится открытие районного фестиваля музеев "Единство народов – залог Победы" при участии Центра эстетического воспитания "Песнохорки". Сам фестиваль продолжится до 17:00.

Во второй половине дня гостей ждут выступления театральной студии "ЧудиКидс", студии эстрадного искусства Веры Сапутиной "Шоколад" и театра песни "Звенящая капель". Завершится вечер районной праздничной программой и фейерверком, который запланирован на 22:00.

Помимо сцены, в парке будут работать фотозоны, ярмарка декоративно-прикладного творчества, выставка рисунков и интерактивные площадки. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, играх и караоке "Песни военных лет". Для детей организуют отдельную зону с играми и творческими занятиями. Также запланированы тематические активности — от исторических выставок до интерактива с элементами военной подготовки, включая стрельбу из лука и метание учебных предметов.

Параллельно программа развернется в Барнаульском зоопарке, где мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00. Здесь запланированы экскурсии "Животные — герои Великой Отечественной войны", мастер-классы "Салют Победы" и "Голубь мира", а также тематические игровые площадки. Стоимость посещения зоопарка в этот день останется стандартной.

Праздничная программа рассчитана на семейную аудиторию и объединит концертные выступления, просветительские мероприятия и интерактивные форматы, посвященные памяти участников Великой Отечественной войны.