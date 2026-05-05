Минобороны России предупредило граждан Киева о необходимости своевременно покинуть город

Гражданскому населению и сотрудникам диппредставительств рекомендуют покинуть город на фоне угроз срыва празднования Дня Победы

05 мая 2026, 09:53, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Минобороны России выпустило официальное заявление с предупреждением для гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств. Ведомство рекомендует им своевременно покинуть город — на случай возможного ответного удара со стороны ВС РФ, пишет ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что такой удар по центру Киева может быть нанесен, если Украина предпримет попытки реализовать планы, которые, по оценке Минобороны, направлены на срыв празднования Дня Победы.

Кроме того, в сообщении Минобороны сообщается, что по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8–9 мая будет действовать режим перемирия. Он объявлен в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице. При атаке БПЛА на Москву никто не пострадал.