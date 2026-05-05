Минобороны России предупредило граждан Киева о необходимости своевременно покинуть город
Гражданскому населению и сотрудникам диппредставительств рекомендуют покинуть город на фоне угроз срыва празднования Дня Победы
05 мая 2026, 09:53, ИА Амител
Минобороны России выпустило официальное заявление с предупреждением для гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств. Ведомство рекомендует им своевременно покинуть город — на случай возможного ответного удара со стороны ВС РФ, пишет ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что такой удар по центру Киева может быть нанесен, если Украина предпримет попытки реализовать планы, которые, по оценке Минобороны, направлены на срыв празднования Дня Победы.
Кроме того, в сообщении Минобороны сообщается, что по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8–9 мая будет действовать режим перемирия. Он объявлен в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице. При атаке БПЛА на Москву никто не пострадал.
10:00:19 05-05-2026
покинуть город --- 4 года назад надо было так сделать, может уже закончилось бы
10:00:38 05-05-2026
Те самые удары по центрам принятия решений?
10:01:25 05-05-2026
Давно пора, не обязательно по центру Киева, бейте по ЖД дороге, по тоннелям соединяющим с Польшей, одним словом перекройте все пути снабжения, .....
10:21:30 05-05-2026
Медведь-шатун (10:01:25 05-05-2026) Давно пора, не обязательно по центру Киева, бейте по ЖД доро... А если такая прилетит ответка?
11:25:25 05-05-2026
Гость (10:21:30 05-05-2026) А если такая прилетит ответка?... А если ответка на ответку? А если такая после которой ответки не будет? Только если с другой страны, так это не ответка, по ней же не били. Это уже начало, а надо ли другой стране самой начать?
10:41:00 05-05-2026
Медведь-шатун (10:01:25 05-05-2026) Давно пора, не обязательно по центру Киева, бейте по ЖД доро... Я даже подскажу список целей на Окраине:
- администрации всех рангов (теряется управления)
- объекты энергетики (без энергии не будет военного производства)
- дата-центры, провайдеры (теряется обмен информацией)
- мосты (теряется логистика)
- производственные предприятия всех уровней (минус военное производство)
11:59:38 05-05-2026
Медведь-шатун (10:01:25 05-05-2026) Давно пора, не обязательно по центру Киева, бейте по ЖД доро... действительно, давно нужно перекрыть границу Украины и ЕС, чтобы боеприпасы не поставляли, иначе, война будет еще много лет. Уничтожить БПЛА мосты, ж/д транспорт, автомоб. транспорт на границе Европы и Укр. Вся Европа наживается на крови славян.
10:06:12 05-05-2026
Комментаторы, почему ещё не армии?
11:35:18 05-05-2026
Гость (10:06:12 05-05-2026) Комментаторы, почему ещё не армии?... Наверное потому что подозревают, что в 21 веке от одного удара может быть больше толку, чем от всех бойцов, не задействованных в этом ударе. И если его не наносят, то потому что три варианта: 1) добрые, 2) боятся и 3) не могут. Хорошо, если первый
12:22:11 05-05-2026
Гость (11:35:18 05-05-2026) Наверное потому что подозревают, что в 21 веке от одного уда... В этом казино ставлю на ДВА и ТРИ.
12:29:48 05-05-2026
Гость (11:35:18 05-05-2026) Наверное потому что подозревают, что в 21 веке от одного уда... подскажу четвертый вариант, который более реальный - "просто бизнес". война это бабки. а щас все только вокруг бабла крутится.
13:02:04 05-05-2026
Гость (12:29:48 05-05-2026) подскажу четвертый вариант, который более реальный - "просто... Это еще хуже
09:13:55 06-05-2026
Гость (11:35:18 05-05-2026) Наверное потому что подозревают, что в 21 веке от одного уда... Толк для нас будет, как сцать против ветра, который дует на нашу территорию с Запада на Восток. Взрыв будет там, а вся радиация будет здесь. В итоге пострадаем только мы и наша территория. Браво!!! Гениальный план
10:20:46 05-05-2026
Ну давайте уже жахнем! Сколько можно терпеть! Наши граждане гибнут от ударов вражеских беспилотников, уничтожается критически важная/гражданская инфраструктура. А мы все еще не начинали! Может уже пора начать?!
11:30:19 05-05-2026
Злюка (10:20:46 05-05-2026) Ну давайте уже жахнем! Сколько можно терпеть! Наши граждане ...
нам нет необходимости форсировать события. жахнуть всегда успеем. успокойтесь уже
12:38:38 05-05-2026
Гость (11:30:19 05-05-2026) нам нет необходимости форсировать события. жахнуть всег... Нет необходимости форсировать??
А ничё что четыре года наши воины гибнут в конфликте??
Если бы Сталину 23 июня 1941 года дали ядерную бомбу - не было бы 20 миллионов жертв. И Сталин бы принял решение быстро.
16:03:19 05-05-2026
Гость (12:38:38 05-05-2026) Нет необходимости форсировать??А ничё что четыре года на...
ты дурак или прикидываешься? никому не нужен ядерный конфликт
16:09:05 05-05-2026
Гость (12:38:38 05-05-2026) Нет необходимости форсировать??А ничё что четыре года на... В основном в европейской части России дуют западные ветра. Все радиоактивное облако окажется на территории РФ. Чернобыль покажется раем, а все западные территории России и Беларусь придется оставить лет на 50-60. Жахнем?
09:07:00 06-05-2026
Гость (12:38:38 05-05-2026) Нет необходимости форсировать??А ничё что четыре года на... это их личный выбор, все прекрасно понимают, что денег получат много, но домой скорее всего не вернуться, силком туда никто никого не тащит и не надо приплетать сюда ВОВ, ситуация вообще не такая, как в 41-м.
13:17:03 05-05-2026
Фицо уже заявил, что не будет присутствовать во время парада на Красной площади. С Путиным встретится в другом месте. Венок к могиле неизвестного солдата возложит. А на парад - нет. Видимо, что-то знает.
14:24:56 05-05-2026
Гость (13:17:03 05-05-2026) Фицо уже заявил, что не будет присутствовать во время парада... Лишь бы в центр Киева не поехал, а то будет ирония судьбы