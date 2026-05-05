НОВОСТИПолитика

Минобороны России предупредило граждан Киева о необходимости своевременно покинуть город

Гражданскому населению и сотрудникам диппредставительств рекомендуют покинуть город на фоне угроз срыва празднования Дня Победы

05 мая 2026, 09:53, ИА Амител

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Минобороны России выпустило официальное заявление с предупреждением для гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств. Ведомство рекомендует им своевременно покинуть город — на случай возможного ответного удара со стороны ВС РФ, пишет ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что такой удар по центру Киева может быть нанесен, если Украина предпримет попытки реализовать планы, которые, по оценке Минобороны, направлены на срыв празднования Дня Победы.

Кроме того, в сообщении Минобороны сообщается, что по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8–9 мая будет действовать режим перемирия. Он объявлен в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице. При атаке БПЛА на Москву никто не пострадал.

Политика украина Минобороны
       

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

10:00:19 05-05-2026

покинуть город --- 4 года назад надо было так сделать, может уже закончилось бы

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:38 05-05-2026

Те самые удары по центрам принятия решений?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

10:01:25 05-05-2026

Давно пора, не обязательно по центру Киева, бейте по ЖД дороге, по тоннелям соединяющим с Польшей, одним словом перекройте все пути снабжения, .....

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:30 05-05-2026

Медведь-шатун (10:01:25 05-05-2026) Давно пора, не обязательно по центру Киева, бейте по ЖД доро... А если такая прилетит ответка?

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:25 05-05-2026

Гость (10:21:30 05-05-2026) А если такая прилетит ответка?... А если ответка на ответку? А если такая после которой ответки не будет? Только если с другой страны, так это не ответка, по ней же не били. Это уже начало, а надо ли другой стране самой начать?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:00 05-05-2026

Медведь-шатун (10:01:25 05-05-2026) Давно пора, не обязательно по центру Киева, бейте по ЖД доро... Я даже подскажу список целей на Окраине:
- администрации всех рангов (теряется управления)
- объекты энергетики (без энергии не будет военного производства)
- дата-центры, провайдеры (теряется обмен информацией)
- мосты (теряется логистика)
- производственные предприятия всех уровней (минус военное производство)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:59:38 05-05-2026

Медведь-шатун (10:01:25 05-05-2026) Давно пора, не обязательно по центру Киева, бейте по ЖД доро... действительно, давно нужно перекрыть границу Украины и ЕС, чтобы боеприпасы не поставляли, иначе, война будет еще много лет. Уничтожить БПЛА мосты, ж/д транспорт, автомоб. транспорт на границе Европы и Укр. Вся Европа наживается на крови славян.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:12 05-05-2026

Комментаторы, почему ещё не армии?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:18 05-05-2026

Гость (10:06:12 05-05-2026) Комментаторы, почему ещё не армии?... Наверное потому что подозревают, что в 21 веке от одного удара может быть больше толку, чем от всех бойцов, не задействованных в этом ударе. И если его не наносят, то потому что три варианта: 1) добрые, 2) боятся и 3) не могут. Хорошо, если первый

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:11 05-05-2026

Гость (11:35:18 05-05-2026) Наверное потому что подозревают, что в 21 веке от одного уда... В этом казино ставлю на ДВА и ТРИ.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:48 05-05-2026

Гость (11:35:18 05-05-2026) Наверное потому что подозревают, что в 21 веке от одного уда... подскажу четвертый вариант, который более реальный - "просто бизнес". война это бабки. а щас все только вокруг бабла крутится.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:04 05-05-2026

Гость (12:29:48 05-05-2026) подскажу четвертый вариант, который более реальный - "просто... Это еще хуже

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:55 06-05-2026

Гость (11:35:18 05-05-2026) Наверное потому что подозревают, что в 21 веке от одного уда... Толк для нас будет, как сцать против ветра, который дует на нашу территорию с Запада на Восток. Взрыв будет там, а вся радиация будет здесь. В итоге пострадаем только мы и наша территория. Браво!!! Гениальный план

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злюка

10:20:46 05-05-2026

Ну давайте уже жахнем! Сколько можно терпеть! Наши граждане гибнут от ударов вражеских беспилотников, уничтожается критически важная/гражданская инфраструктура. А мы все еще не начинали! Может уже пора начать?!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:19 05-05-2026

Злюка (10:20:46 05-05-2026) Ну давайте уже жахнем! Сколько можно терпеть! Наши граждане ...
нам нет необходимости форсировать события. жахнуть всегда успеем. успокойтесь уже

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:38 05-05-2026

Гость (11:30:19 05-05-2026) нам нет необходимости форсировать события. жахнуть всег... Нет необходимости форсировать??
А ничё что четыре года наши воины гибнут в конфликте??
Если бы Сталину 23 июня 1941 года дали ядерную бомбу - не было бы 20 миллионов жертв. И Сталин бы принял решение быстро.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:19 05-05-2026

Гость (12:38:38 05-05-2026) Нет необходимости форсировать??А ничё что четыре года на...
ты дурак или прикидываешься? никому не нужен ядерный конфликт

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:05 05-05-2026

Гость (12:38:38 05-05-2026) Нет необходимости форсировать??А ничё что четыре года на... В основном в европейской части России дуют западные ветра. Все радиоактивное облако окажется на территории РФ. Чернобыль покажется раем, а все западные территории России и Беларусь придется оставить лет на 50-60. Жахнем?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:00 06-05-2026

Гость (12:38:38 05-05-2026) Нет необходимости форсировать??А ничё что четыре года на... это их личный выбор, все прекрасно понимают, что денег получат много, но домой скорее всего не вернуться, силком туда никто никого не тащит и не надо приплетать сюда ВОВ, ситуация вообще не такая, как в 41-м.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:03 05-05-2026

Фицо уже заявил, что не будет присутствовать во время парада на Красной площади. С Путиным встретится в другом месте. Венок к могиле неизвестного солдата возложит. А на парад - нет. Видимо, что-то знает.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:56 05-05-2026

Гость (13:17:03 05-05-2026) Фицо уже заявил, что не будет присутствовать во время парада... Лишь бы в центр Киева не поехал, а то будет ирония судьбы

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров