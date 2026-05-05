На Алтае ревнивица в рождественскую ночь четыре раза пыталась поджечь дом с собутыльниками

Сельчанка обвиняется в покушении на убийство нескольких человек

05 мая 2026, 10:09, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае перед судом предстанет 45-летняя жительница Волчихинского района, обвиняемая в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом и попытке уничтожения имущества путем поджога. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, уточнив, что речь идет о серии попыток поджечь жилой дом, в котором находились люди.

По версии следствия, события разворачивались в ночь с 7 на 8 января на фоне бытового конфликта, возникшего во время застолья. Женщина заподозрила супруга в близости с одной из гостей, после чего ссора быстро переросла в агрессию. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, она ушла к себе домой, расположенному по соседству, взяла тряпки и спички и вернулась к дому, где оставались супруг и еще трое человек.

Первая попытка поджога оказалась неудачной: женщина просунула ткань в деревянные ставни, подожгла ее и ушла, рассчитывая, что огонь разгорится сам, однако возгорания не произошло. Не добившись результата, она повторила действия, но и в этот раз пламя не распространилось — его заметил случайный прохожий, который потушил огонь и сообщил владельцу дома.

Позднее, когда обвиняемая вновь направилась к дому, ее встретил хозяин, уже заподозривший причастность женщины к поджогам. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, как утверждается, она пригрозила сжечь дом вместе с находящимися внутри людьми, после чего ушла. Однако спустя некоторое время вернулась и предприняла еще одну попытку, на этот раз дождавшись, пока огонь начнет распространяться по деревянным конструкциям. В результате часть стены загорелась, а помещения стали заполняться дымом, что создало реальную угрозу для находившихся внутри людей, часть из которых спала и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедии удалось избежать благодаря своевременному вмешательству: знакомая хозяина дома заметила возгорание, разбудила людей и помогла им выбраться наружу. Самостоятельно справиться с огнем не удалось, и на место были вызваны пожарные, которые локализовали и ликвидировали пожар.

Как подчеркивает следствие, все попытки поджога не были доведены до конца по независящим от обвиняемой обстоятельствам. Теперь материалы уголовного дела предстоит рассмотреть Волчихинским районным судом, который оценит доказательства и примет решение по существу обвинений.

