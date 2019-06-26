Тепловоз пробил ворота и врезался в стену здания депо / Фото: vk.com/incident22
Тепловоз пробил ворота и врезался в стену здания депо в краевой столице 22 июня, сообщает подписчик паблика "Инцидент Барнаул".
ЧП случилось в барнаульском локомотивном депо ТЧЭ-7.
По словам источника, который предпочел не афишировать свое имя, авария произошла из-за того, что помощника машиниста отправили относить документы, а его работу тем временем исполнял некомпетентный в этом человек.
Он не убедился в том, что локомотивы сцеплены, в результате чего они покатились и протаранили стену, утверждает барнаулец.
Комментарии
И кто за это заплатит?
Сейчас компетентных единицы, зачем человеку работать на работе которая не приносит прибыль? У нас же призыв был сделан высокопоставленным "Не устраивает зарплата идите в бизнес". И это авария так себе, а есть серьезные производственные процессы, где ошибки будут на порядок плачевнее.