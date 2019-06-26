Очередную поддельную купюру номиналом 5000 рублей выявили в Алтайском крае – фальшивку сбыли в одном из магазинов Бийска.
Как сообщили в региональном главке МВД России, установлено, что фальшивая банкнота образца 1997 года поступила в финансовое учреждение из управления инкассации для проведения экспертизы.
"Изначально же поддельный билет оказался в кассе магазина хозяйственных товаров. Затем его вместе с остальной наличностью передали инкассаторам в сейф-пакете. Согласно справке-исследованию, технология изготовления купюры полностью отличается от технологии производства подлинных денежных знаков. Выполнена она на бумаге с помощью струйной печати", – уточняют в полиции.
В данный момент правоохранители проводят предварительную проверку. В полиции подчеркивают, что на территории Алтайского края уже изымались несколько купюр со схожими серией и номером.
Комментарии