Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о снижении на треть случаев летального исхода при инфарктах миокарда и пневмонии, сообщают "Вести-Алтай".
Так, смертность от инфарктов по итогам первых пяти месяцев 2019 года упала на 33%, а от воспаления легких – на 36%.
По словам главы регионального Минздрава, столь существенных успехов удалось добиться благодаря новым правилам госпитализации.
Речь идет о том, что пациентов из сельских территорий при определенных тяжелых заболеваниях везут не в районные больницы, а в крупные медицинские центры.
В борьбе с гибелью людей от инсульта итоги работы намного скромнее – снижение на 2,7%.
Попов рассказал о мероприятиях, которые призваны способствовать дальнейшему уменьшению смертности от заболеваний.
В их числе массовое обучение сельских медработников. Их направят на симуляционные тренинги, где отрабатывают навыки оказания неотложной помощи пациентам в критическом состоянии.
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