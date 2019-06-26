Трагедия произошла на улице Гоголя вечером 25 июня / Фото: vk.com/act54
Уголовное дело по факту убийства 41-летнего мужчины возбуждено в Новосибирске – потерпевшего расстреляли прямо на улице.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, 25 июня около 18:00 неизвестный, находясь возле дома № 1 по улице Гоголя, произвел не менее пяти выстрелов из пистолета в 41-летнего мужчину.
"От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении. Злоумышленник с места происшествия скрылся", – добавляют в СКР.
Следователи и полицейские устанавливают личность преступника. Выясняются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.
Комментарии
Это только начало. Полиция совместно с прокуратурой ничего не делают. Люди решают свои проблемы как умеют. Игнорируются законы. Возврат в 90-е.
Согласен, к сожалению...это лишь начало. Страшно подумать, что будет дальше. Истории свойственно повторяться вновь и вновь.
"злоумышенник" это наверное чтобы не так страшно было, что в Новосибирске по улицам ходит убийца с пистолетом