Дебютный выпуск комедийного шоу "Сегодня вечером с Владимиром Путиным" на телеканале ВВС вызвал негодование у жителей Великобритании, сообщает gazeta.ru.
Программу ведет анимированный президент России, который на фоне фото медведя, герба и флага РФ отпускает злобные шутки.
Озвучкой и мимикой лица персонажа наделил английский комик Натаниель Тэпли.
Задумка британских телевизионщиков провалилась. Телезрители негативно оценили дебютный выпуск, назвав его глупым, и потребовали закрыть программу.
Прислушались ли в ВВС к требованиям, пока не афишируется, но в телепрограмме на ближайший уик-энд "Сегодня вечером с Владимиром Путиным" не значится.
Комментарии
Видимо все возмущённые британские телезрители сразу же написали в редакцию gazeta.ru.
Чем дольше этот челевечишка будет цепляться за руль, тем более жалкой будет выглядеть эта его информационная защита.