Новосибирский государственный университет (НГУ) попал в первую сотню Шанхайского Академического рейтинга вузов мира (ARWU) за текущий год, сообщает пресс-служба вуза.
Всего же в 500 лучших попали 15 российских университетов, которые были отобраны на основе объективных показателей и сторонних данных. Этот перечень считается одним из самых точных и надежных предвестником мировых рейтингов.
НГУ вошел в рейтинг по 8 предметам: "Горные науки и горное дело", "Физика", "Математика", "Приборостроение", "Науки о Земле", "Химическая технология", "Химия", "Нанонауки и нанотехнологии". По количеству предметов это второе место в России.
При этом в дисциплине "Горные науки и горное дело" он вошел в ТОП-100.
"Устойчивое присутствие НГУ в топ-100 предметного рейтинга по горному делу закономерно: в новосибирском Академгородке находится одна из лучших геологических школ в стране, на качество которой работают сразу четыре профильных научных института Академии наук", — подчеркнул проректор НГУ по программам развития Алексей Окунев.
Наибольшее количество упоминаний в топ-100 по различным предметам удостоился МГУ. Он фигурирует в списках лучших 16 раз.
При составлении рейтинга учитываются шесть показателей, включая число выпускников и сотрудников, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию, число исследователей, которые имеют высокий индекс цитирования, число статей, проиндексированных в Индексе научного цитирования, а также продуктивность на одного преподавателя. Ежегодно оценку проходят порядка 4 тысяч университетов.
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