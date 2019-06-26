В Новосибирске застройщику пришлось приостановить строительство жилого комплекса "Сибирячка", который по проекту должен был иметь 26 этажей, сообщает runews24.ru.
Однако проверка выявила, что разработчики не учли близость станции Новосибирск, под СВЧ-излучение от которой попадают верхние этажи.
В связи с этим решением суда ограничена этажность здания. Нервозности ситуации добавляет и тот факт, что здание возводится на средства дольщиков и должно быть введено в эксплуатацию в конце 2019 года.
Но судья был непреклонен, так как излучение увеличивает риск развития онкологических заболеваний, тем самым угрожая здоровью жильцов.
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