Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие жиры наиболее полезны для организма и как их лучше употреблять.
Так, растительные жиры, которые присутствуют в растительном и оливковом масле, полезны тем, что в их составе есть жирные кислоты и витамин Е.
Однако при жарке эти преимущества нивелируются и оборачиваются вредом для здоровья потребляющего такую пищу человека.
Молочные жиры следует потреблять в малых количествах. Они содержат холестерин, который легко усваивается организмом.
Ложка сметаны или сливок помогают стабилизировать уровень гормонов и укрепляют нервную систему.
Также в небольших количествах можно потреблять подкожное сало. Оно снижает воспалительные процессы.
"В целом жиры – это строительный материал, поэтому их употребление очень важно", – подчеркнула Соломатина.
К продуктам с наиболее вредными жирами она отнесла пальмовое масло и говяжий жир.
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