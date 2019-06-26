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Диетолог назвала полезные для организма жиры

, ИА "Амител"
Эксперт подчеркивает, что потребление жиров важно для организма
Сало / Фото: kopch.ru

Сало / Фото: kopch.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие жиры наиболее полезны для организма и как их лучше употреблять.

Так, растительные жиры, которые присутствуют в растительном и оливковом масле, полезны тем, что в их составе есть жирные кислоты и витамин Е.

Однако при жарке эти преимущества нивелируются и оборачиваются вредом для здоровья потребляющего такую пищу человека.

Молочные жиры следует потреблять в малых количествах. Они содержат холестерин, который легко усваивается организмом.

Ложка сметаны или сливок помогают стабилизировать уровень гормонов и укрепляют нервную систему.

Также в небольших количествах можно потреблять подкожное сало. Оно снижает воспалительные процессы.

"В целом жиры – это строительный материал, поэтому их употребление очень важно", – подчеркнула Соломатина.

К продуктам с наиболее вредными жирами она отнесла пальмовое масло и говяжий жир.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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