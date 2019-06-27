Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала выпускниц не поступать в вузы и получать образование, а рожать детей.
"Сейчас такая тенденция еще идет, что мамы — грубо говоря, наше поколение, — настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей, — цитирует слова чиновницы Зебра-ТВ. — Но мы, врачи, считаем — и сами видим это, — что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
Она призвала девочек не жертвовать здоровьем собственных детей ради получения образования. К тому же, с возрастом уменьшается сама вероятность родить, уточнила Арсенина.
Чиновница регионального депздрава обратилась к родителям молодых девушек, чтобы они не осуждали дочерей, которые зачали ребенка до замужества.
По ее словам, негативную установку с нелицеприятными эпитетами следует заменить позитивной: "Ничего страшного, больше, чем дети подарка в жизни быть не может".
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