По факту ДТП проводится проверка / Фото и видео: vk.com/barneos22
Женщина-водитель погибла в результате ДТП, случившегося минувшей ночью на улице Аванесова – машина перевернулась и загорелась.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около 00:30 в районе дома № 32.
"Предварительно установлено, что водитель – женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем "Хонда Аккорд", не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие – электроопору, после чего произошло опрокидывание и возгорание автомобиля", – уточняют обстоятельства ДТП в Госавтоинспекции.
В результате аварии водитель скончалась на месте происшествия, а три пассажира – мужчины 1984, 1987 и 1990 годов рождения получили телесные травмы и были госпитализированы.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии
Блин, жалко женщину
Правила ПДД соблюдать надо , хотя и это может не спасти от идиота...
Скорей всего собака выбежала или пьянь вывалилась на дорогу. Женщины аккуратней водят, но в экстремальной ситуации бросают руль.
27.06.2019 09:52
Гость
в данном контексте - от какого идиота?
Судя по набору пассажиров, дамочка катала молодых любовников и докаталась.
Аккорд - машина непредсказуемая, если "топить" без меры. Шла на взлет, а ВПП внезапно закончилась столбом. Чо вы манерничаете? Называйте вещи своими именами! Никто ей не спасатель. Кто забывает о смерти, получает ее в скором времени. Memento mori.
27.06.2019 09:55
- гость -
на скорости 60 км/ч, удар об столб не приводит к опрокидываниям и пожарам. 160 - еще поверю.
ВЫдумываете мифических собак и алкашей, пытаясь сделать из ... героиню?
27.06.2019 09:55
- гость -
не наговаривайте на собак и пьяных. они этой кукушке ничем не помешали бы. дтп случилось недалеко от подъема и поворота. на подъем там редко кто едет 60 км/ч. так что 99% и эта кукушка летела за сотку. но затупила по причине блондинистости (или с молодняком залялякалась) и в поворот не вписалась