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Автомобиль перевернулся и загорелся в Барнауле: погибла женщина, трое пострадали

, ИА "Амител"
Трагический инцидент случился на улице Аванесова в ночь на 27 июня

По факту ДТП проводится проверка / Фото и видео: vk.com/barneos22

Женщина-водитель погибла в результате ДТП, случившегося минувшей ночью на улице Аванесова – машина перевернулась и загорелась.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около 00:30 в районе дома № 32.

"Предварительно установлено, что водитель – женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем "Хонда Аккорд", не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие – электроопору, после чего произошло опрокидывание и возгорание автомобиля", – уточняют обстоятельства ДТП в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель скончалась на месте происшествия, а три пассажира – мужчины 1984, 1987 и 1990 годов рождения получили телесные травмы и были госпитализированы.

По данному факту проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

27.06.2019 09:17
гость

Блин, жалко женщину

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27.06.2019 09:52
Гость

Правила ПДД соблюдать надо , хотя и это может не спасти от идиота...

0  0
27.06.2019 09:55
- гость -

Скорей всего собака выбежала или пьянь вывалилась на дорогу. Женщины аккуратней водят, но в экстремальной ситуации бросают руль.

0  0
27.06.2019 09:59
- гость -

27.06.2019 09:52
Гость
в данном контексте - от какого идиота?

Судя по набору пассажиров, дамочка катала молодых любовников и докаталась.
Аккорд - машина непредсказуемая, если "топить" без меры. Шла на взлет, а ВПП внезапно закончилась столбом. Чо вы манерничаете? Называйте вещи своими именами! Никто ей не спасатель. Кто забывает о смерти, получает ее в скором времени. Memento mori.

0  0
27.06.2019 10:02
- гость -

27.06.2019 09:55
- гость -

на скорости 60 км/ч, удар об столб не приводит к опрокидываниям и пожарам. 160 - еще поверю.
ВЫдумываете мифических собак и алкашей, пытаясь сделать из ... героиню?

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27.06.2019 10:05
- гость -


27.06.2019 09:55
- гость -


не наговаривайте на собак и пьяных. они этой кукушке ничем не помешали бы. дтп случилось недалеко от подъема и поворота. на подъем там редко кто едет 60 км/ч. так что 99% и эта кукушка летела за сотку. но затупила по причине блондинистости (или с молодняком залялякалась) и в поворот не вписалась

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