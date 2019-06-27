Жителя Барнаула будут судить по обвинению в убийстве 70-летней женщины, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что обвиняемому 46 лет. Жертвой преступления оказалась его 70-летняя знакомая.
В СКР добавляют, что в апреле текущего года в одном из жилых домов по улице Гоголя в городе Барнауле на кухне собственной квартиры было обнаружено тело пожилой женщины с множественными колото-резаными ранениями, а также спящий обвиняемый.
"По данным следствия, накануне этого мужчина ожидал около подъезда ранее знакомую ему потерпевшую, после чего они вместе прошли в квартиру. По словам соседей там между ними произошел конфликт. В связи с невыходом женщины на следующий день на работу, ее родственники были вынуждены проникнуть в квартиру, запертую изнутри", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Позиция обвиняемого на протяжении предварительного следствия не менялась – он отказался давать какие-либо показания без объяснения причин.
В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Комментарии
В связи с невыходом женщины на следующий день на работу,
Она еще и работала...