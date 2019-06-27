Китайский пианист Ань Тяньсю странно начал играть конкурсную программу на конкурсе имени Чайковского и быстро сбился, как выяснилось позднее, не по своей вине, сообщает РИА Новости.
Один из работников оркестра им. Е.Ф. Светланова перепутал ноты, разложив их в обратном порядке.
"Исполнение началось со сбоя — участник не сразу понял, что произошло, и перестроился на другое произведение уже во время выступления", — рассказали представители конкурса.
Когда же стало понятно, что китаец пытается играть по сбитым нотам, ему предложили попробовать сначала. Расстроенный музыкант отказался от предложения.
В пресс-службе конкурса уточнили, что допустившего грубую оплошность работника отстранили от дальнейшей работы.
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