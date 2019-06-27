Четверг, 27 Июнь, 22:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 71,66
Обь
332см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Иностранцу на конкурсе Чайковского разложили ноты в обратном порядке

, ИА "Амител"
Конкурсант не сразу понял, что произошло
Ань Тяньсю / Фото: скриншот из видео

Ань Тяньсю / Фото: скриншот из видео

Китайский пианист Ань Тяньсю странно начал играть конкурсную программу на конкурсе имени Чайковского и быстро сбился, как выяснилось позднее, не по своей вине, сообщает РИА Новости.

Один из работников оркестра им. Е.Ф. Светланова перепутал ноты, разложив их в обратном порядке.

"Исполнение началось со сбоя — участник не сразу понял, что произошло, и перестроился на другое произведение уже во время выступления", — рассказали представители конкурса.

Когда же стало понятно, что китаец пытается играть по сбитым нотам, ему предложили попробовать сначала. Расстроенный музыкант отказался от предложения.

В пресс-службе конкурса уточнили, что допустившего грубую оплошность работника отстранили от дальнейшей работы.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
22:08
Чаще скрывают номера на парковках водители Mercedes и BMW 0
21:44
Иностранцу на конкурсе Чайковского разложили ноты в обратном порядке 0
21:25
Два вуза Алтайского края вошли ТОП-100 в РФ по версии Forbes 0
21:06
Сотрудникам Почты России в Алтайском крае поднимут зарплату 6
20:52
Прокуратура Барнаула встала на защиту аварийного памятника архитектуры 0
20:29
Госдума приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности 0
20:05
Первых узников "китовой тюрьмы" отпустили на волю 0
19:46
СК проверяет платный прием в 10 класс в Новосибирске 0
19:27
Налоговики Новосибирска заблокировали счета Депардье 1
19:08
Коротко о главном: опасные дороги, туннель под вокзалом и ремонт старого моста
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 июня
18:45
ОНФ призвал власти спасти дорогу в Бийске от большегрузов 0
18:23
Диетолог рассказал о влиянии стресса на лишний вес 0
18:04
В Иркутской области паводком подтоплено свыше 550 домов 0
17:49
Сотрудник транспортного предприятия на Алтае растратил имущества на 3 млн рублей 0
17:34
Назван самый популярный в мире музыкальный альбом 0
17:21
Старый мост через Обь закроют в Барнауле почти на месяц 0
17:02
40% праворульных японских авто в России приходится на Сибирь 1
16:50
Резкое похолодание придет в Алтайский край вслед за 30-градусной жарой 0
16:33
Сжиженный газ подорожает для жителей Алтайского края с 1 июля 6
16:21
Жена Задорнова отсудила у Первого канала 7,5 млн рублей 1
16:04
42% заемщиков выплачивают несколько кредитов 1
15:56
Электричество отключат в десятках сел Горного Алтая на десять часов 0
15:34
Барнаульца судят за жестокое убийство 70-летней женщины 1
15:22
Британцы посмеялись над перехватом самолетов РФ над Балтикой 5
15:01
В России запустят сервис оценки качества и стиля вождения 2
14:52
Министр алтайского транспорта проведет прямой эфир с подписчиками в Instagram 7
14:39
Директора фирмы в Заринске обвиняют в попытке дать взятку сотруднику ФСБ 8
14:22
Жителей Алтайского края предупреждают о новых схемах мошенничества 0
14:13
Трехлетний ребенок выпал из окна в Бийске: Следком начал проверку 4
14:05
Уровень инфляции в России вновь начал расти 3
13:49
Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии 1
13:34
Житель Змеиногорска из чувства ревности кочергой забил до смерти соседа 1
13:21
В Минсельхозе объяснили оптимизацию комбината "Индустриальный" 26
13:02
Скончался последний из жителей Алтая, принявших бой на границе 22 июня 1941 года 6
12:50
Шесть выпускников Алтайского края сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов 2
12:35
Выполнен первый технический авиарейс Горно-Алтайск – Кош-Агач 3
12:22
В Бурятии Ан-24 выкатился за ВПП, пробил ограждение и загорелся 0
12:14
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии 8
12:01
Автомобиль такси сбил женщину-пешехода в Барнауле 40
11:50
Будет коррупция: ЛДПР выступила против правок в закон о бесплатных участках 1
11:37
4 в 1: где в Барнауле сконцентрированы мировые бренды 0
11:32
Основатели 2ГИС откроют пятизвездочную гостиницу на Алтае 0
11:21
Зафиксирован масштабный сбой в Википедии 0
11:13
Почти все разрешенные для купания пляжи заработали в Алтайском крае 1
11:01
Барнаул вошел в топ-25 городов с наибольшим числом авто 12
10:54
Стрелок из Бийска Сергей Каменский завоевал второе золото Европейских игр 1
10:41
Депутат БГД Алексей Маликов отметил значимость офицеров в современной России 0
10:33
Томенко намерен добиться нулевой смертности от ДТП на Алтае к 2030 году 23
10:22
Стоимость обучения в вузах выросла на 15-19% 3
10:12
Исцеление на императорском уровне: почему так силен эффект пантовых ванн 0
10:04
Ученые нашли способ выращивать новые зубы 0
09:51
Пенсионерка из Бийска отдала "экстрасенсу" 1,3 млн рублей за снятие "порчи" 5
09:34
РФС принял новый лимит на легионеров 0
09:23
Усадьба на берегу: как обрести дом своей мечты 0
09:11
Автомобиль перевернулся и загорелся в Барнауле: погибла женщина, трое пострадали 20
09:08
Делегации шести стран покинули ПАСЕ из-за России 18
08:49
Умер 46-летний лидер группы "Високосный год" 3
08:30
Звезда "Игры престолов" сыграет в комедийном сериале 0
08:15
Цифровые сеялки и экономичные плуги: новые разработки алтайских машиностроителей 1
08:02
6 аргументов в пользу займов под залог: почему не стоит их бояться 0
08:01
Терпеть боль, чтобы оставаться сильной в глазах дочери 8
07:54
"Треснул по плечу": Меламед рассказал, как потерялся в эфире, а Гусев ему помог 3
07:45
Запрет на использование "плохих" свалок сняли в Алтайском крае 4
07:33
Номер люкс с аквариумом для Мурки, или Куда пристроить питомца на время отпуска 0
07:24
Алтай получит на восстановление лесов 245 млн рублей по нацпроекту 4
07:03
Квартиру с сауной и элементами из дуба продают в Барнауле за 9,2 млн рублей 4
06:44
Рыбалка – наше все: любимый досуг в смешных фотографиях 2
06:23
30-градусную жару и солнце обещают в Алтайском крае 27 июня 0
06:01
Туннель под вокзалом и второй Змеиногорский тракт включили в генплан Барнаула 38
05:49
Уральские ученые предложили рецепт беспохмельного пива 3
04:28
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей 3
03:04
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград 3
02:48
Названы самые узнаваемые марки антифризов 0
01:36
Последний гитарист "Песняров" трагически погиб 0
00:23
Владимирская чиновница призвала выпускниц рожать вместо учебы 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.