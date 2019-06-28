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Ученые назвали пользу кофе при ожирении и диабете

, ИА "Амител"
Кофеин стимулирует бурую жировую ткань, сжигающую калории и сахар
Фото: womanlifeclub.ru

Фото: womanlifeclub.ru

Британские ученые Ноттингемского университета выяснили, что кофе может быть полезно людям с сахарным диабетом и ожирением, сообщает ФАН.

Исследователи выяснили, что принимаемый кофеин стимулирует бурую жировую ткань, которая расположена, как правило, в области шеи.

В процессе потребления кофе она активизируется, и сжигает калории вместе с сахаром, производя тепло. Даже физически человек может почувствовать нагревание шеи.

Таким образом, кружка бодрящего напитка помогает организму в контроле уровня сахара и липидов в крови, а также сжигании лишних калорий.

Кофе имеет не только положительное действие, но и отрицательное. Российские медики считают, что частое его потребление может негативно сказаться на здоровье человека.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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