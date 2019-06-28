Проливные дожди в Иркутской области привели к выходу из русел сразу нескольких рек и подтоплению прибрежной территории и почти двух тысяч домовладений, сообщает ТАСС.
В зоне стихии оказались в общей сложности 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, расположенные в 19 населенных пунктах.
В них проживали 4744 человека, из них 865 детей. На эвакуацию из затопленной зоны согласились 654 человека, в том числе 146 несовершеннолетних.
92 эвакуированных доставлены в пункты временного размещения людей. Остальные предпочли переждать паводок у родственников и друзей.
Немалый ущерб нанесен и инфраструктуре населенных пунктов. В частности, потоком воды разрушило девять автомобильных мостов.
Для оперативного оказания необходимой помощи и информировании о ситуации открыта горячая линия по паводковой обстановке. Ее телефон: 8-3952-3-999-999.
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