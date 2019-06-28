Собаке вручили специально изготовленную медаль с соответствующей гравировкой / Фото: 22.мвд.рф
В Барнауле состоялась церемония награждения служебно-разыскной собаки по кличке Сандера, которая помогла раскрыть несколько преступлений, сообщает региональное МВД.
Собаке вручили специально изготовленную медаль с соответствующей гравировкой, а кинологу Никите Афонину, который несет службу в тандеме с немецкой овчаркой, выразили благодарность. Всему личному составу барнаульской полиции пожелали и дальше успешно бороться с преступностью.
Недавно Сандера в очередной раз наглядно продемонстрировала свои навыки. В полицию обратился житель города Барнаула, который сообщил, что неизвестные ночью проникли на территорию предприятия и похитили металлические изделия. Сумма причиненного ущерба составила около 400 тысяч рублей. На улице немецкая овчарка уверенно взяла след и, пробежав несколько сотен метров, остановилась у одного из домов. Сотрудники полиции осмотрели территорию и достаточно быстро обнаружили похищенное имущество. Выяснилось, что к совершению хищения причастен мужчина 1988 года рождения, проживающий в этом доме.
Всего с начала 2019 года Сандера помогла полицейским раскрыть шесть преступлений. Службу в полиции она несет с 2013 года.
На счету Афонина и Сандеры есть и спасенная жизнь. Накануне в Барнауле потерялся пенсионер, который вечером пошел собирать ягоду. Утром на дачу приехала его дочь, и, не застав там отца, позвонила в полицию. Прибывший на место происшествия кинолог дал собаке понюхать вещи потерявшегося мужчины. В низине, образовавшейся под оградой, полицейские увидели пожилого человека. Когда мужчину подняли на ноги, он не мог идти, еле разговаривал – у него уже начиналось переохлаждение организма.
Позже пенсионер сам рассказал сотрудникам полиции, что в темноте испугался чего-то, и когда бежал, запнулся о ветку и упал в низину у дороги, где ударился головой о металлическое ограждение, после чего встать уже не смог.
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