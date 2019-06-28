Ранее подозреваемый неоднократно был судим за кражи / Фото: 22.мвд.рф
Полиция в селе Петропавловское Алтайского края задержала мужчину, который похитил автомобиль из гаража.
Как сообщили в региональном главке МВД, в гараж подозреваемый 1989 года рождения проник, взломав замок ворот. Затем он выкатил машину на улицу.
"Это заметил хозяин гаража, который проезжал мимо. Он сразу же сообщил о происходящем в полицию. Участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России "Петропавловский" задержал злоумышленника. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, поэтому он не увидел в замке зажигания ключи", – добавляют в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что задержанный ранее уже неоднократно был судим за кражи.
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