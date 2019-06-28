Министр просвещения РФ Ольга Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителей, а также заявила о необходимости сделать эти доходы настолько прозрачными, чтобы педагоги перестали думать о том, как они считаются, сообщает РИА "Новости".
"Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью. В школе должен быть раз и навсегда закреплен справедливый и понятный механизм, который позволит нашим коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане", – заявила Васильева на Всероссийском совещании региональных министров.
Она рассказала, что в 2016 году средняя нагрузка на учителя в России составляла 1,3 ставки, или 23,4 часа в неделю. К концу прошлого года ставка выросла до 1,38, почти 25 часов в неделю. В некоторых регионах такая нагрузка достигает 1,78 ставки на одного учителя.
"Еще раз приведу в пример Мордовию. Мордовия – единственный регион на сегодняшний день, где ставка составляет 1,1. Других примеров у нас пока нет", – сказала Васильева.
По ее словам, еще в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации по формированию оплаты труда, где рекомендовали организациям при расчете заработной платы учителям назначить 70% гарантированной части, 30% – стимулирующие.
"Однако такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть составляет 10%. Я вам напомню, что это поручение председателя правительства, а правила закреплены трехсторонней комиссией", – заключила Васильева.
Ранее сообщалось, что учителям в Алтайском крае изменят методику расчета зарплаты. Изменения касаются структуры зарплаты, которая будет состоять из оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат. Приятным для педагогов аспектом станет увеличение оклада, то есть гарантированная государством минимальная выплата будет больше.
Комментарии
Говорить они все горазды...А где результат? Как ставка уменьшится, если тупо нет учителей? А нет их, потому что зарплаты никакие, уважения никакого и никакого будущего.
Молодец Васильева, поняла, что надо что то делать