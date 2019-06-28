Фото: пресс-служба ОНФ
Около 100 предупреждающих надписей появится до конца июля возле пешеходных переходов в Барнауле. Это будет сделано в рамках акции по повышению безопасности детей на дорогах во время летних каникул.
На подходах к переходам уже начали появляться надписи "Снимите наушники", "Родители, научите детей переходить дорогу", "Возьмите ребенка за руку", "Снижайте скорость в жилых зонах". Их наносят с помощью трафаретов рядом с парками, торговыми центрами, в жилых районах и близ аварийно-опасных пешеходных переходов.
Акцию организовали ГИБДД, Общероссийский народный фронт и компания "Дорожные знаки Алтая".
В первый день акции, 27 июня, активисты нанесли надписи возле парка "Эдельвейс", ЦУМа, торгового центра "Гулливер" и в других местах.
Комментарии
Отличное дело!!!