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Пособия на детей в возрасте 1,5-3 лет потребуют 80 млрд рублей ежегодно

, ИА "Амител"
Предполагается, что эти средства попадут в семьи с относительно невысокими доходами
Размер пособия будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка / Фото: alev.biz

Размер пособия будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка / Фото: alev.biz

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что на выплату пособий по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет ежегодно потребуется порядка 70-80 млрд рублей из средств федерального бюджета, передает ТАСС.

"Сейчас проект бюджета готовится, считается. Мы исходили из того, что это потребует порядка 70-80 млрд рублей в год. И эти средства попадут в семьи с относительно невысокими доходами – планка доходности будет два прожиточных минимума", – сказал Топилин.

Ранее министр сообщал, что размер пособия будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, который сейчас составляет в среднем 10 тыс. рублей.

К примеру, в 2019 году максимальный прожиточный минимум на ребенка установлен в Чукотском автономном округе в размере 22 тыс. рублей, а минимальный – в Белгородской области – чуть более 8,1 тыс. рублей.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев провел очередное совещание по достижению национальных целей развития, которое посвятили проблемам демографии. Он напомнил, что недавно было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они станут получать ежемесячно не 50 рублей, а более 10 тысяч.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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