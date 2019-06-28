Внешний долг России вырос на 3,1% за первый квартал 2019 года

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 468,85 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.
Отмечается, что данный показатель на 3,1% выше того, который был на начало 2019 года, следует из материалов ЦБ.
По итогам 2018 года внешний долг РФ составлял 454,68 млрд долларов, что на 12,3% меньше, чем на конец 2017 года.
Ранее регулятор уточнял, что такая динамика возникла в основном за счет роста задолженности органов госуправления за приобретение суверенных ценных бумаг.
В январе этого года сообщалось, что за 2018 год внешний долг России снизился на 64,4 млрд долларов, достигнув исторического минимума за последние 10 лет – последний раз ниже он был только в апреле 2009 года.
Эксперты связали это с санкциями зарубежных стран в отношении России, которые ограничили возможность отечественных компаний брать кредиты в иностранных банках.
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