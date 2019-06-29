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Около 60 тысяч новых рабочих мест должно появиться на Алтае к 2024 году

, ИА "Амител"
Это достаточно амбициозная цель, но она достижима при выполнении целого комплекса мер
Предполагается вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей / Фото: миамир.рф

Предполагается вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей / Фото: миамир.рф

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев заявил, что общий объем расходов, направленных на реализацию нацпроекта по развитию предпринимательства в регионе, за шесть лет превысит 1,7 млрд рублей, сообщается на официальном сайте края.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и принятые для его исполнения региональные проекты рассчитаны до 2024 года и направлены на создание максимально благоприятных условий для открытия и ведения предпринимательской деятельности в Алтайском крае.

Предполагается, что к 2024 году в регионе должно появиться 60 тысяч новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства.

По словам Евстигнеева, это достаточно амбициозная цель, но она достижима при выполнении целого комплекса мер и мероприятий в сфере предпринимательства, создании стимулов для бизнеса.

Например, бизнес может воспользоваться программой льготного кредитования с годовой ставкой, не превышающей 8,5%. Для приоритетных направлений деятельности предпринимателям предлагают микрозаймы в региональном фонде под 5% годовых, а для предпринимателей моногородов — в размере 3,75%.

Точкой роста для расширения сектора предпринимательства также рассматривают теневой сектор экономики. В частности, необходимы меры стимулирующего характера, введение специального налогового режима для самозанятых, который сейчас в пилотном режиме реализуют в нескольких субъектах страны.

Вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей, популяризация предпринимательской деятельности, снятие административных ограничений также будут способствовать выполнению главной задачи проекта, уверены в краевом управлении по развитию предпринимательства.

"В Алтайском крае сложился конструктивный диалог бизнеса и власти. Сегодня высока вовлеченность предпринимательского сообщества в работу организаций инфраструктуры поддержки. Мы приумножаем эту практику, которая сформировалась за многие годы", — заключил Евстигнеев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.06.2019 13:19
- гость -

О, уже к 2024! три смайла)

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