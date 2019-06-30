Дегустационно-гастрономическое шоу с участием известных столичных шеф-поваров 29 июня прошло в селе Алтайском в третий раз.
Помимо рестораторов, в празднике приняли участие производители и переработчики продукции, сыроделы, ремесленники и артисты.
Среди звездных гостей фестиваля – бренд-шеф "Помидорка", бренд-шеф Midea Russ, фуд-продюсер "Мастершеф" и "Мастершеф дети", телеведущий, ведущий своего ютуб-блога Василий Емельяненко (г. Москва), шеф-повар ресторана Lan Gusto Дмитрий Михайлов (г. Барнаул), основатель Российской гастроботаники Андрей Колодяжный (г. Москва) и другие.
На территории фестиваля работали гриль-зона, зона мороженого и конфет, полевая кухня, зона лимонада, зона здоровых закусок, чайная обитель и даже средневековая кухня.
Известный московский шеф-повар Василий Емельяненко для гостей мероприятия приготовил 170 литров диско-супа.
На этот раз его сварили с использованием целебных алтайских трав и назвали "Холмогорские зеленые Щи".
Также прошла серия мастер-классов: по созданию бубнов, по игре в го, по тибетской медицине, по стоянию на досках с гвоздями и другие.
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