Правоохранительные органы разыскивают мужчину, ограбившего офис микрозаймов Money day, расположенный на улице Антона Петрова в краевой столице.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", разбойное нападение произошло утром 29 июня.
Угрожая ножом, злоумышленник в темных очках и красной кепке потребовал передать ему деньги из кассы. Забрав 27 тысяч рублей, грабитель скрылся.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения. Полицейские разыскивают подозреваемого.
На вид ему 40-45 лет. Он высокого роста (около 180 см), плотного телосложения с округлившимся животом. У него седые волосы.
Был одет в синюю футболку с голубыми вставками на рукавах и темные штаны. При себе имел тряпичную сумку цвета хаки с разноцветными надписями.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о подозреваемом, сообщить информацию по тел.: 8 (3852) 39-16-45 или 02 (102).
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