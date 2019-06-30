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Больницам запретили закупать импортные подгузники и костыли

, ИА "Амител"
В список зарубежных товаров, попавших под запрет, вошли 14 наименований
Дмитрий Медведев / Фото: oblgazeta.ru

Дмитрий Медведев / Фото: oblgazeta.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, знаменующий увеличение импортных товаров, которые запрещено закупать госучреждениям.

Речь идет о комплектующих, многие из которых необходимы в первую очередь медицинским учреждениям.

Под запрет попали 14 наименований, в том числе бинты, костыли, марля, медицинские маски и тампоны.

Также договоры о поставках только с отечественными производителями теперь можно заключать на абсорбирующее белье (кроме подгузников размера XS), ортопедическую детскую обувь, перевязочные стерильные пакеты и противопролежневые матрацы.

Только российскими в больницах теперь будут аппараты искусственной вентиляции легких, ингаляционный наркоз, кресла-стулья с санитарным оснащением, силиконовые экзопротезы грудных желез и эндопротезы суставов.

Решение аргументируется тем, что на рынке достаточно российских производителей, готовых обеспечить государственные учреждения этими товарами.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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