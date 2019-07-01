Передвижная экспозиция "Модели паровозов" открылась в выставочном центре истории железной дороги Алтайского региона (ул. Привокзальная, 14) в Барнауле, сообщает пресс-служба ЗСЖД.
В нее вошли 15 уникальных экспонатов, представляющие собой точные макеты паровых машин, работавших на российских железных дорогах еще с дореволюционных времен до развития Советского Союза после победы в Великой Отечественной войне.
Среди них представлены модели серий Р (1875 год выпуска), ФД (мощнейший серийный паровоз) и Су ("локомотив Победы"). Они выполнены из нескольких материалов: картона, металла и пластика.
Работа выставки продлится до 1 августа. Ее можно посетить в любой будний день с 8:00 до 17:00.
Комментарии
Очень замечательно что посетить можно только в будние дни с 8 до 17. Меньше посетителей - целее паровозы. Я с ребенком точно туда не попаду. (