В Барнауле освободившийся из колонии мужчина убил знакомого ножом
После случившегося обвиняемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции
22 июля 2026, 21:02, ИА Амител
В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Материалы направлены в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Алтайскому краю.
По версии следствия, после освобождения из мест лишения свободы мужчине было негде жить, поэтому его приютил знакомый. Как установили правоохранители, оба не работали и зарабатывали на жизнь попрошайничеством.
Следствие считает, что ночью 19 июля мужчины вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. По данным СК, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес хозяину жилья удар в шею.
От полученного ранения потерпевший скончался на месте. После случившегося обвиняемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
21:15:49 22-07-2026
А что от него можно еще ожидать то
09:00:56 23-07-2026
Опять чудом не пострадали нормальные люди.
10:01:14 23-07-2026
Ну вопрос с крышей над головой и кормежкой для него снова решен.