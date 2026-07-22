В Барнауле освободившийся из колонии мужчина убил знакомого ножом

После случившегося обвиняемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции

22 июля 2026, 21:02, ИА Амител

Складной нож / Фото: amic.ru

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Материалы направлены в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

По версии следствия, после освобождения из мест лишения свободы мужчине было негде жить, поэтому его приютил знакомый. Как установили правоохранители, оба не работали и зарабатывали на жизнь попрошайничеством.

Следствие считает, что ночью 19 июля мужчины вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. По данным СК, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес хозяину жилья удар в шею.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте. После случившегося обвиняемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.