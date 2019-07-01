Алтайская ЛДПР официально определила кандидатов на выборы в сентябре 2019 года, в том числе на довыборы в парламент Алтайского края и Барнаульскую городскую думу. Подробности сообщает пресс-служба партии.
Так, на дополнительные выборы депутата Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы) партия выдвинет активиста ЛДПР Максима Шапошникова. На дополнительные выборы в Барнаульскую городскую думу по одномандатному округу № 2 (Железнодорожный район) пойдет активист Петр Кайдаш.
Напомним, довыборы в АКЗС связаны со смертью депутата Александра Гукова, в БГД – с досрочным сложением мандата Маратом Жумадиловым.
Еще более ста кандидатов были выдвинуты на муниципальные выборы, которые также состоятся 8 сентября 2019 года.
После официального выдвижения от партии всем кандидатам предстоит пройти регистрацию в избирательных комиссиях. ЛДПР – парламентская партия, и ее кандидатам не потребуется сбор подписей для регистрации.
Кроме ЛДПР на место в АКЗС будут претендовать кандидаты от "Единой России" (директор лицея в Ключевском районе, депутат районного собрания Владимир Репкин), КПРФ (секретарь Михайловского райкома компартии, депутат райсовета Флюр Хакимов) и "Справедливой России" (глава местного отделения партии в Ключевском районе Наталья Лебедева).
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