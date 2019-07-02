Количество погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 14 человек, сообщает ТАСС. Еще 13 местных жителей пропали без вести.
Общее количество пострадавших от стихии, которым оказали медицинскую помощь, составило 1299 человек. 153 пациентам потребовалась госпитализация.
Днем ранее сообщалось о пяти погибших. Таким образом, за сутки количество жертв стихии выросло почти втрое.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил разместить пострадавших при наводнении в новосибирских детских оздоровительных лагерях.
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