Товар месяца от компании "Алтайэнергосбыт": однофазные приборы учета "Энергомера" всего за 500 рублей, трехфазные – за 1500 рублей только до конца июля 2019 года.
Список товаров, участвующих в акции:
1. Однофазные приборы учета:
- СЕ 101 S6 145M6;
- СЕ 101 R5 145M6;
- CE 101 R5.1 145M6.
2. Трехфазные приборы учета:
- ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р32;
- ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Ш33
- ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Ш33;
- ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р31.
Подробности уточняйте в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт" в городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.
АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Телефон:
Алтайский край – 8 (3852) 560-660
Республика Алтай – 8 (38822) 20-570
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