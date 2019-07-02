Вторник, 2 Июль, 13:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 71,4
Обь
281см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Губернатор Усс встретился с жителями после паводка: "Хотите права качнуть?"

, ИА "Амител"
Жители волнуются, что их отрежет от цивилизации, если вода снова начнет прибывать
Александра Усса спросили, видел ли он размытую дорогу / Фото: кадр из видео

Александра Усса спросили, видел ли он размытую дорогу / Фото: кадр из видео

Губернатор Красноярского края Александр Усс в понедельник, 1 июля, прилетел в затопленный Канск, где устроил совещание с МЧС и встретился с жителями, сообщает местный Седьмой канал.

Одна из жительниц спросила Усса про затопленную дорогу. Женщина побоялась, что жителей отрежет от цивилизации, если вода снова начнет прибывать.

"А вы дорогу нашу видели, когда ехали? А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?" – спросила она главу региона.

"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть!" – ответил губернатор.

"Я не качаю. Я просто спрашиваю", – начала оправдываться женщина.

"Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. Если ее размоет, значит, ее восстановят", – добавил Усс.

Также губернатору доложили, что многие жители отказываются покидать зону затопления. На территории работают спасатели трех уровней – федерального, регионального и муниципального.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.07.2019 12:29
- гость -

Молодец, так их!!

0  0
2.07.2019 12:41
гость

Я тоже вам сейчас могу качнуть!

А что он имел в виду?

0  0
2.07.2019 12:43
- гость -

Вот приедет барин- барин нас рассудит...

0  0
2.07.2019 12:47
- гость -

царьки уже берегов не видят? в прямом и переносном смысле

0  0
2.07.2019 12:50
- гость -

Разговор феодала с быдлом...

0  0
2.07.2019 12:56
Гость

Небось и наводнение рукотворное...

0  0
2.07.2019 13:02
Пионер

В харю надо было ее туфлёй тысяч за 10 фантиков, чтоб знала свое место.

0  0
2.07.2019 13:08
гость

Медведев рассказал о борьбе с хамством в "Единой России"

Похоже, что Усс не в курсе

0  0
2.07.2019 13:18
- гость -

Вот Усс и борется с хамством в России. Вылезли челяди

0  0
2.07.2019 13:18
- гость -

2.07.2019 12:56
Гость
Небось и наводнение рукотворное...
--------------------------------------
Изестный эколог сказал недавно, что причина - вырубка леса.

0  0
2.07.2019 13:20
- гость -

Не только реки вышли из берегов, но и губернаторы.
Плохо что женщина не посмела осадить хамло. Потому что терпила.

0  0
2.07.2019 13:23
М

см. "Момент истины: Как об Путина вытерли ноги. Анонс фильма" на ютьюбе
про то как на прямой линии с Путиным Усс приехал не в 3-й микрорайон, где его ждали недовольные жители, а в 5-й, где всё более благополучно.

0  0
2.07.2019 13:35
- гость -

Браток

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:17
"Мы гибнем прямо сейчас": как Иркутская область ушла под воду 3
13:01
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом" 0
13:00
Предпринимателям края помогут выйти на международный уровень 0
12:52
Горячая линия по вопросам качества арбузов заработала на Алтае 0
12:34
Депутат объяснил, почему молодежь не доверяет политикам в России 4
12:22
Губернатор Усс встретился с жителями после паводка: "Хотите права качнуть?" 13
11:56
Рейсы "Аэрофлота" в Прагу отменены из-за решения властей Чехии 3
11:34
Бийчанин сделал ремонт в квартире заказчицы и забрал духовку, кольцо и серьги 1
11:11
Цена на мясо может вырасти на 10% из-за налога на кормовые добавки 6
11:02
Уже 2000-й абитуриент подал документы в АлтГУ 9
10:51
Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию 20
10:37
Уборщица Московского зоопарка, отогнавшая медведя веником, восхитила британцев 9
10:32
Скорость – огонь: появился тариф для тех, кто проводит в интернете много времени 0
09:51
Светофоры на трех перекрестках в Барнауле не будут работать до 4 июля 7
09:37
Условную аварию на Барнаульском водоканале будут ликвидировать 3 июля 3
09:18
Пожар в жилом доме Барнаула тушили дружно все соседи 4
08:54
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой", если "заиграются" с высокими ценами 11
08:39
Расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе опубликовали СМИ 11
07:43
Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит 0
07:19
Море внутри: фотографии удивительного Байкала 1
07:01
Сильнейшие: алтайское агентство недвижимости признали на всероссийском уровне 0
06:44
Зона комфорта: проект литовского фотографа о пляжной свободе 5
06:24
Лагеря Алтая могут принять 360 детей из затопленной паводком Иркутской области 0
06:13
Будет теплее: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 июля 6
06:01
"Я иногда нарушаю ПДД": глава алтайского Минтранса о дорогах, "Арии" и отпуске 19
05:52
В РЖД прокомментировали выезд Пугачевой на перрон вокзала 5
04:43
14 человек погибли при паводке в Иркутской области 0
03:08
В России введут новую систему подсчета благосостояния граждан 7
02:33
Алтайский край включили в пилотный проект по снижению бедности 8
01:05
Умерла актриса театра и кино Надежда Чередниченко 0
00:34
VPN от Касперского блокирует запрещенные в РФ сайты 2
23:53
Составлен топ-10 популярных дизельных авто в России 0
23:28
Ночная потливость может говорить об опасном заболевании 0
23:04
Медики рассказали, когда нельзя есть малину 0
22:47
Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью 6
22:25
Новосибирские власти готовы принять пострадавших от паводка 0
22:04
Двухлетняя девочка пострадала в "пьяном" ДТП в Горно-Алтайске 4
21:48
С 2 июля перекроют на месяц два участка дорог в Барнауле 0
21:20
Москвичке выплатили 2 млн рублей за удаление здоровых зубов 0
21:04
Названа причина отравления 33 человек в Петербурге 3
20:40
Первый канал обновляет систему голосования шоу "Голос" 1
20:25
ПФР напомнил, кто может выйти на пенсию с 1 июля 2019 года 6
20:07
Власти РФ продлили нулевые пошлины на экспорт пшеницы 0
19:46
В Новосибирске возбудили уголовное дело после стрельбы в ТЦ 0
19:21
75 млн рублей выделено лесничествам Алтая по нацпроекту 0
19:01
"Турнир надежд": в Алтайском крае намерены воспитать шахматных гениев 0
18:48
Мужчину осудили за убийство пенсионера и изнасилование девочки на Алтае 4
18:20
СМИ сообщили о ликвидации Рубцовского хлебокомбината 10
18:01
Пассажиры сошли с алтайского автобуса, не выдержав вони 12
17:48
Главред WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.