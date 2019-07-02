Губернатор Красноярского края Александр Усс в понедельник, 1 июля, прилетел в затопленный Канск, где устроил совещание с МЧС и встретился с жителями, сообщает местный Седьмой канал.
Одна из жительниц спросила Усса про затопленную дорогу. Женщина побоялась, что жителей отрежет от цивилизации, если вода снова начнет прибывать.
"А вы дорогу нашу видели, когда ехали? А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?" – спросила она главу региона.
"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть!" – ответил губернатор.
"Я не качаю. Я просто спрашиваю", – начала оправдываться женщина.
"Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. Если ее размоет, значит, ее восстановят", – добавил Усс.
Также губернатору доложили, что многие жители отказываются покидать зону затопления. На территории работают спасатели трех уровней – федерального, регионального и муниципального.
Комментарии
Молодец, так их!!
Я тоже вам сейчас могу качнуть!
А что он имел в виду?
Вот приедет барин- барин нас рассудит...
царьки уже берегов не видят? в прямом и переносном смысле
Разговор феодала с быдлом...
Небось и наводнение рукотворное...
В харю надо было ее туфлёй тысяч за 10 фантиков, чтоб знала свое место.
Медведев рассказал о борьбе с хамством в "Единой России"
Похоже, что Усс не в курсе
Вот Усс и борется с хамством в России. Вылезли челяди
2.07.2019 12:56
Гость
Небось и наводнение рукотворное...
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Изестный эколог сказал недавно, что причина - вырубка леса.
Не только реки вышли из берегов, но и губернаторы.
Плохо что женщина не посмела осадить хамло. Потому что терпила.
см. "Момент истины: Как об Путина вытерли ноги. Анонс фильма" на ютьюбе
про то как на прямой линии с Путиным Усс приехал не в 3-й микрорайон, где его ждали недовольные жители, а в 5-й, где всё более благополучно.
Браток