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Летнее ограничение движения большегрузов ввели на дорогах Алтайского края

, ИА "Амител"
Запрет не коснется пассажирских автобусов и дорожно-ремонтной техники
Фото: chernovetskiy.com.ua

Фото: chernovetskiy.com.ua

Летнее ограничение движения по дорогам Алтайского края в жару вводится в регионе до 31 августа 2019 года. Соответствующий приказ выпустило Министерство транспорта Алтайского края, передает пресс-служба правительства.

"Летом при дневной температуре воздуха выше 32°С в Алтайском крае на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием действует временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось и (или) группу осей которых превышает допустимую Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", – уточнили в правительстве.

Эта традиционная мера введена для сохранности дорог и безопасности движения.

Тяжеловесный транспорт, имеющий специальное разрешение, будет проезжать по трассам с 22 до 10 часов.

Запрет не коснется следующих видов транспорта:

  • пассажирские автобусы;
  • большегрузы, перевозящие необходимое для ликвидации ЧС и дорожную технику, а также материалы для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Напомним, весной (с 10 апреля по 9 мая) в крае действовал традиционный запрет на движение большегрузов в связи с возможным паводком.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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