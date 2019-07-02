Летнее ограничение движения по дорогам Алтайского края в жару вводится в регионе до 31 августа 2019 года. Соответствующий приказ выпустило Министерство транспорта Алтайского края, передает пресс-служба правительства.
"Летом при дневной температуре воздуха выше 32°С в Алтайском крае на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием действует временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось и (или) группу осей которых превышает допустимую Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", – уточнили в правительстве.
Эта традиционная мера введена для сохранности дорог и безопасности движения.
Тяжеловесный транспорт, имеющий специальное разрешение, будет проезжать по трассам с 22 до 10 часов.
Запрет не коснется следующих видов транспорта:
- пассажирские автобусы;
- большегрузы, перевозящие необходимое для ликвидации ЧС и дорожную технику, а также материалы для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
Напомним, весной (с 10 апреля по 9 мая) в крае действовал традиционный запрет на движение большегрузов в связи с возможным паводком.
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