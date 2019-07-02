Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела об изнасиловании жительницы Бийска, произошедшего 15 лет назад. Подробности долгого дела сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
"По данным следствия, в ноябре 2003 года обвиняемый, которому на тот момент было 16 лет, а также двое неустановленных следствием мужчин, ворвались в квартиру, где находилась 45-летняя женщина. Подавляя ее сопротивление, обвиняемый и один из его подельников совершили изнасилование потерпевшей", – пояснили в ведомстве.
Тогда было возбуждено уголовное дело, но установить преступников не удалось. Через 15 лет криминалисты нашли подозреваемого (речь о том, кому было 16 лет). Им оказался 32-летний житель Томской области, отбывавший наказание в тюрьме. Его узнала потерпевшая, причастность подтвердили и результаты генетической экспертизы.
Против него было возбуждено уголовное дело по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством"). Свою вину он не признал, но расследование завершено, дело направлено в суд.
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