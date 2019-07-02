Туристические операторы решили воспользоваться неутихающим интересом вокруг смерти певицы Юлии Началовой и организовали продажу паломнических автобусных туров для желающих посетить могилу артистки и "зарядить" воду на месте ее захоронения, пишут "Дни.ру".
"Конечно, поездкой только на Троекуровское кладбище мы не ограничиваемся", — рассказал представитель одной из компаний.
В рамках однодневного посещения Москвы предлагается поклониться мощам святой Матроны Московской в Покровском женском монастыре. "Не менее важна для христианских паломников могила преподобной угодницы, которая находится на Даниловском кладбище — там сейчас установлена часовня", — добавил собеседник.
Продажа туров для желающих совершить подобное "паломничество" началась с июля, первые группы должны будут прибыть в Москву к середине месяца.
"В конце программы мы отвезем желающих на могилу Юлии Началовой. Она, конечно, не святая, никто ее не канонизировал, но люди почему-то верят, что она творит чудеса, и обращаются к ней за помощью", — добавил представитель туркомпании.
Интерес к могиле Началовой вспыхнул после сообщений о том, что установленный крест "замироточил". Многие решили, что останки певицы и земля, в которую они были помещены, обладают чудодейственной силой. После этого люди самостоятельно начали приезжать на могилу со своими просьбами и пожеланиями. Некоторые даже "заряжают" на могиле воду и крема.
Ранее сообщалось, что инициативная группа из Воронежа начала сбор подписей в поддержку строительства храма в ее честь. Храм святой Иулии, по их мнению, можно возвести на месте Театра оперы и балета, который планируется снести в ближайшее время.
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