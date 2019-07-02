Судимый за убийство житель Алтая обвиняется в новом убийстве

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве, сообщает региональный СК.
"В апреле 2019 года в городе Новоалтайске в ходе распития алкогольных напитков, ранее судимый за убийство мужчина из-за возникшего конфликта нанес 49-летнему знакомому множественные удары деревянной палкой по голове и телу, а также удары ножом в грудь и область бедра", — говорится в сообщении ведомства.
От полученных травм потерпевший скончался.
Обвиняемый вину в содеянном признал. Уголовное дело в направлено суд.
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