Дожди не собираются покидать Алтайский край. Сегодня, в среду, 3 июля синоптики вновь прогнозируют небольшой дождь и грозы в отдельных районах региона. В то же время днем будет тепло: от +24 до +29 градусов покажут столбики термометров. Утром местами ожидается туман, поэтому водителям следует быть особенно внимательными .Ветер южный, 2-7 метров в секунду, усиление до 12 метров в секунду.
В Барнауле днем воздух прогреется до +24,+26 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь и гроза. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
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